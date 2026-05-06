Obľúbený obchod Slovákov je v obrovskej strate. Teraz pristupuje k radikálnemu kroku

Ilustračná foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Zatvoria aj logistické centrum.

Nemecký internetový predajca módy Zalando v 1. kvartáli skončil v strate, keďže rast tržieb nestačil na kompenzáciu vyšších prevádzkových nákladov. Firma za január až marec vykázala stratu pred zdanením v objeme 102,2 milióna eur.

V rovnakom období minulého roka dosiahla zisk pred zdanením v sume 17,9 milióna eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Firma Zalando nedávno oznámila, že plánuje v septembri zatvoriť logistické centrum zamestnávajúce 2700 ľudí v meste Erfurt na východe Nemecka. Tento krok je súčasťou plánov na reštrukturalizáciu jej celoeurópskej logistickej siete.

Dcérska spoločnosť skupiny, ktorá prevádzkuje pobočku v Erfurte, má podľa predajcu ukončiť činnosť v závere roka. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí príde o prácu. Spoločnosť sa však vyjadrila, že jej cieľom je zamestnať čo najviac ľudí z centra v Erfurte v iných svojich pobočkách.

Tržby vzrástli na takmer tri miliardy

Tržby Zalanda vzrástli o 23,8 % na 2,996 miliardy eur, pričom počet objednávok stúpol o 18,7 % na 69,5 milióna. Náklady na dodávky objednávok sa však medziročne zvýšili na 750,8 milióna eur z 591,5 milióna eur a ostatné prevádzkové náklady tiež prudko vzrástli, a to na 99,7 milióna eur z úrovne 1,4 milióna eur.

Hospodárskym výsledkom firmy pred úrokmi a zdanením bola strata 79,7 milióna eur. V prvom štvrťroku vlaňajška firma vykázala zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 21,4 milióna eur. EBIT bez zarátania jednorazových položiek v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne stúpol o 38,7 % na 64,8 milióna eur. Čistá strata pripadajúca na akcionárov dosiahla 87,6 milióna eur, čiže 0,34 eura na akciu. V prvom kvartáli 2025 to bol zisk 9,9 milióna eur, čiže 0,04 eura na akciu.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

