Cikajú po stojačky alebo do vedra. Celebrity zodpovedali otázku toalety na Met Gala a občas je to nechutné

O móde z Met Gala sme vás už informovali. Medzi účastníkmi vynikali napríklad Heidi Klum, ktorá dokázala, že je kráľovnou kostýmov aj mimo Halloweenu a premenila sa na živú sochu. Práve takéto outfity, ktoré sú vizuálne atraktívne, no náročné na pohyb či sedenie pritom vyvolávajú otázku, čo tieto známe osobnosti robia, keď si potrebujú odskočiť.
Na podujatí, kde sú hviezdy do svojich outfitov zazipsované, zašité a doslova vtlačené, je močenie logistickou nočnou morou. Vyžaduje si starostlivé plánovanie, núdzové zálohy a čo najdlhšie vyhýbanie sa tekutinám pred začiatkom akcie, upozorňuje portál The Post. V skutočnosti existuje celý „biznis“ postavený na tom, ako vykonať potrebu. Extravagantné róby si často vyžadujú tímové úsilie pri vyzliekaní – a niekedy zostávajú ležať kompletne celé na podlahe.
Potrebujú asistenciu
Mnohé z najväčších hviezd majú práve z tohto dôvodu na mieste vlastných asistentov, povedal pre Washington Post Brian Daniel, zakladateľ siete Celebrity PA Network. Hoci je na luxusnom podujatí k dispozícii množstvo „univerzálnych asistentov“, ktorí zvyčajne pomáhajú s vlečkami, väčšina celebrít by česť asistovať pri spoločnej návšteve toalety zverila len niekomu, koho osobne pozná.
Niektorí návrhári sa snažia problému predísť tým, že do rób zakomponujú diskrétne „tajné dvierka“, ktoré hviezdam umožňujú odskočiť si bez toho, aby museli celý model rozobrať. „Skutočnými hrdinami sú v týchto situáciách často dizajnéri a krajčíri,“ povedal stylista Mickey Freedman a dodal, že je to hlavná obava každého, koho oblieka, a téma, o ktorej sa diskutuje vopred. Keď ste však zabalení vo vrstvách korálikov alebo latexu, technické riešenia majú svoje limity.
Tajné techniky aj nechutné riešenia
Hviezdy si teda pomáhajú, ako vedia. Katy Perry sa v minulosti priznala, že to vyžaduje veľa sebaovládania a jej tajnou zbraňou je „GoGirl“ – malá pomôcka, ktorá ženám umožňuje močiť postojačky. Winnie Harlow prezradila, že Perry jej dokonca pomáhala držať šaty v kabínke – dôkaz, že na toaletách Met Gala sa aj najväčšie hviezdy stávajú asistentkami jedna druhej. V roku 2022 Emma Chamberlain u Jimmyho Fallona spomínala, že celá táto tortúra môže trvať hodinu, po ktorej sú všetci vyčerpaní.
Dokonca aj Kim Kardashian mala v roku 2019 záložný „cikací plán“. Priznala, že jej krajnou stratégiou bolo pomočiť sa a nechať sestru, aby jej utrela nohy, ak by to bolo nevyhnutné. Kendall Jenner na druhej strane v roku 2022 využila na ceste na galavečer v dodávke vedierko na ľad. „Je to také ponižujúce pre toho, kto sa s tým močom bude musieť neskôr zaoberať, veľmi sa ospravedlňujem,“ povedala Jenner v epizóde šou The Kardashians.
Dehydratácia ako stratégia
Je ironické, že viac než na vzhľad outfitu sa mnohé hviezdy tešia na to, kedy bude ich močový mechúr konečne bez stresu. Sabrina Carpenter, ktorá sa minulý rok zúčastnila Gala už tretíkrát, po vystúpení povedala, že sa najviac teší na to, ako sa vyciká. Speváčka predtým pre obmedzenia jej outfitov nikdy reálne toaletu použiť nemohla. Pete Davidson, ktorý mal jeden rok outfit v štýle tuniky, vtipkoval, že to mal jednoduché: stačí vyhrnúť a ísť.
Pre všetkých ostatných je však najbezpečnejšou stratégiou dehydratácia. Mnohí hostia sa jednoducho úplne vyhýbajú pitiu tekutín – je to daň za to, že róby zostanú neporušené, no pohodlia si veľa neužijú.
