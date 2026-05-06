Toľko peňazí ste v živote nevideli, radšej sa posaďte: Slovenské zdravotníctvo sa topí v dlhoch

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský/TASR - Ján Krošlák

Roland Brožkovič
TASR
Len dlh na liekoch predstavuje vyše 20 percent z tejto horibilnej sumy.

Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 2,42 miliardy eur. Medziročne stúpol o 379,19 milióna eur. Najvýznamnejší podiel na celkovej zadlženosti majú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vyplýva to z informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2025, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.

Stav záväzkov spolu na úrovni istiny v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR bol koncom minulého roka vo výške 1443,86 milióna eur. Z toho záväzky po lehote splatnosti boli vo výške 928,84 milióna eur a záväzky v lehote splatnosti vo výške 515,02 milióna eur.

Situácia je čoraz horšia

Univerzitné a fakultné nemocnice mali vlani záväzky v lehote splatnosti 413,41 milióna eur a po lehote splatnosti 893,82 milióna eur. „Celkové záväzky týchto 12 zdravotníckych zariadení v roku 2025 stúpli o 303,39 milióna eur,“ dodalo MZ. Z hľadiska štruktúry záväzkov po lehote splatnosti má najväčší podiel dlh voči Sociálnej poisťovni (63,7 percenta), dlhodobo vysoký podiel má aj dlh voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu (20,5 percenta).

So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (99,17 milióna eur), ako aj tie, ktoré sú delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (72,89 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti v roku 2025 vykázali nárast záväzkov po lehote splatnosti vo výške 3,6 milióna eur. Zdravotné poisťovne vlani vykázali mierny pokles záväzkov po lehote splatnosti vo výške 0,21 milióna eur.

