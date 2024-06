Pracovník letiska vysvetľuje: Toto je dôvod, prečo by ste si nemali označovať batožinu stužkou a nenoste si marcipán

Možno aj vy počas leta budete cestovať lietadlom do niektorej zahraničnej destinácie. V takom prípade je možné, že si budete so sebou brať aj batožinu, ktorá bude umiestnená do podpalubia. Na rôznych stránkach sa môžete stretnúť napríklad aj s „lifehackom“, čo je označenie si batožiny stužkou, vďaka čomu ju rýchlejšie na páse nájdete. To sa ale nemusí vždy vyplatiť.

Na prvé počutie to znie naozaj dobre. Keďže kufre sú často podobné, môže sa stať, že na páse si ten svoj nemusíte hneď všimnúť. Ak si ale na rukoväť priviažete stužku či mašličku, váš kufor tak bude mať jedinečný prvok, ktorý ho odlíši. Ako píše portál IFL Science, toto však radšej nerobte.

Strata batožiny

Ak to urobíte, môže sa stať, že sa vaša batožina stratí. Ako vysvetľuje pre írsky magazín RSVP Live pracovník letiska v Dubline, priviazaná stužka môže spôsobiť problémy pri automatickom skenovaní batožiny. Keď odovzdáte batožinu, tak sa zvyčajne na rukoväť nalepí páska s čiarovým kódom, na základe ktorého vaša batožina bude putovať na konkrétny let.

Avšak, ak budete mať na rukoväti aj stužku, tá môže čiarový kód prekryť a spôsobí, že ho skener neprečíta. V takom prípade bude potrebné batožinu skenovať manuálne pracovníkom, čím sa celý postup nakladania batožiny do lietadla oddiali a vyvrcholiť to môže až tým, že odletíte bez kufra.

Lepším spôsobom ako označiť svoj kufor je napríklad použitie výrazných samolepiek, ktoré si nalepíte na plastové časti. Môžete tiež zapojiť svoju kreativitu a umenie a batožinu si napríklad pokresliť obľúbenými motívmi, vďaka čomu bude skutočne jedinečná.

Určite ale vždy pred cestou odstráňte z kufra staré štítky z letiska, ktoré by takisto mohli spôsobovať problémy pri načítavaní batožiny.

Nenoste marcipán

Ďalšou, už menej bežnou radou, ktorá sa ale môže hodiť je, aby ste si do batožiny nedávali marcipán. Táto obľúbená mandľová maškrta má totižto rovnakú hustotu ako niektoré druhy výbušnín a na bezpečnostnom skeneri sa môže javiť ako potenciálne zakázaný predmet. Je tak možné, že batožinu budú musieť dodatočne skúmať napríklad psami a otvárať, aby sa presvedčili, či veziete sladkosť, alebo niečo, čím by ste mohli spáchať teroristický čin v lietadle.

Ak bez marcipánu neviete vydržať, radšej si ho zabaľte do príručnej batožiny a rovno na bezpečnostnej kontrole ho vyložte či ukážte pracovníkom letiska. Aj tu ale do celého vstupujú viaceré faktory a je pravdepodobné, že ak budete mať rôzne marcipánové cukríky, na skeneri nebudú také podozrivé, ako keby ste prevážali len čisto marcipánovú hmotu vyformovanú v tvare kvádra či valca.

