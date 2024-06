Slováci môžu dostať až 10-tisíc eur: Stačí, ak splníte tieto jednoduché podmienky a môžete získať letnú prácu snov

Leto je obdobím, ktoré sa vyznačuje príjemným počasím, prázdninami, cestovaním, spoznávaním nových krajín a kultúr, ale tiež brigádou. Pre mnohých ľudí je veľmi náročné skĺbiť vyššie uvedené letné špecifiká, no predsa sa z času na čas objaví niečo, čo tieto parametre spĺňa. A my tu dnes pre vás máme zrejme najlepšiu prácu tohto leta.

Článok pokračuje pod videom ↓

S cestovaním sa mnohým spája aj spoločnosť Kiwi, ktorá už na slovenskom trhu pôsobí dlhší čas a minulý rok začala s atraktívnou brigádou. Konkrétne ide o pracovnú pozíciu s názvom World Travel Hacker, ktorú spoločnosť Kiwi prvý raz otvorila minulý rok. Ako vyplýva z oficiálneho webu spoločnosti, nešlo o jednorazovú záležitosť, nakoľko nábor prebieha aj tento rok a podmienky sú viac než lákavé.

Táto letná brigáda bude trvať presne štyri týždne a vybraní uchádzači dostanú vskutku nadštandardný plat – 10-tisíc eur. Aby sme boli ešte konkrétnejší, uvedená suma bude v podstate cestovateľský rozpočet, ktorý budú mať úspešní šťastlivci k dispozícii počas svojho mesačného tripu. Čo sa im podarí ušetriť, to im na konci „brigády“ ostáva.

„Títo šťastní letní zamestnanci môžu svojim nasledovníkom a zákazníkom Kiwi.com dávať rady zo skutočného života, zdieľať, čo sa naučili zo svojich dobrodružstiev, a inšpirovať ostatných k tomu, čo je pri cestovaní možné,“ uviedol Christophe Wechsler, vedúci obsahu a kreatívy v Kiwi.com. Cieľom teda bude precestovať zaujímavé svetové destinácie a tvoriť popritom inšpiratívny a originálny obsah na sociálne siete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kiwi.com (@kiwicom247)

Vybraní uchádzači sa, pochopiteľne, budú snažiť nájsť rôzne cestovateľské triky, pomocou ktorých dokážu cestovať lacnejšie a následne tieto tipy budú zdieľať s komunitou ľudí na sociálnych sieťach. Len pre príklad, minuloroční vybraní uchádzači sa dostali do Pobaltia, na Blízky východ, do juhovýchodnej Ázie, ale niektorí navštívili aj brazílske Rio de Janeiro či kolumbijskú Bogotu.

Podmienky pri výbere

Základnou požiadavkou, ktorú musíte spĺňať je, že žijete v Európe alebo v Spojených štátoch, máte verejný profil na Instagrame alebo TikToku a pritom aspoň 500 sledovateľov. Musíte mať platný pas minimálne ešte ďalších deväť mesiacov a samozrejmosťou je aj ovládanie anglického jazyka a vek aspoň 18 rokov.

Vašou úlohou na pozícii World Travel Hackera bude vytváranie zábavného, nápaditého a zároveň kvalitného cestovateľského obsahu v angličtine. Zároveň sa budete musieť popasovať s tým, ako čo najlepšie ušetriť peniaze, cestovať za lacno a deliť sa o svoje cestovateľské poznatky.

Podmienkou tiež je uverejniť cestovateľský obsah na Youtube (aspoň štyri videá), 15 reelsov a 15 fotografií. Kiwi vám zároveň ponúka možnosť vziať so sebou kamarátku alebo kamaráta. Okrem toho zašle niekoľko výziev, ktoré budete musieť splniť. Zároveň platí, že suma, ktorú by ste z budgetu 10-tisíc eur ušetrili, vám zostáva.

Cestovanie dostupné pre každého

Pri prezentácii tejto výzvy v Bratislave sme boli prítomní aj my a ako kompetentní uviedli, hlavnou myšlienkou projektu Kiwi.com je urobiť cestovanie dostupné prakticky pre každého. Preto sa kreatívny tím rozhodol spustiť aj World Travel Hackers. „Chceme podporiť ľudí, aby cestovali. Zároveň chceme ľuďom ukázať, ako cestovať lacnejšie,“ povedal Christophe Wechsler, vedúci obsahu a kreatívy v Kiwi.com.

Na túto myšlienku nadviazal aj pri prezentácii budgetu 10-tisíc eur, ktorý vybraným uchádzačom firma ponúka. „Môže sa to zdať ako veľká suma, no na 4 týždne pre 2 osoby to v konečnom dôsledku nie je až tak veľa. Je to urobené schválne, aby ľudia pri cestovaní premýšľali, aby hľadali spôsoby, ako ušetriť,“ dodal. Aj keď bol premiérový ročník úspešný, tento rok čakajú na potenciálnych záujemcov World Travel Hackers zmeny.

„Príjemnou zmenou je, že víťazom je prakticky každý, kto sa úspešne prihlási. Na týchto uchádzačov čakajú zaujímavé zľavy na letenky. Ďalšou novinkou je, že oproti minulému roku sme do prihlášky zvolili jednoduchší formát, ktorý funguje. Ide o content na TikTok a Instagram, pričom nám musia odprezentovať, prečo sú práve oni tí najlepší travel hackeri,“ povedal ďalej Christophe.

Na záver upresnil, akí ľudia sa na výzvu hodia. „Nehľadáme prioritne influencerov ani populárnych ľudí, ktorí si to môžu dovoliť kedykoľvek. Zameriavame sa na vášnivých ľudí, ktorí radi cestujú, tvoria dobrý obsah a týmto im chceme umožniť cestovať, nakoľko väčšina z nich také možnosti zrejme nemá. Ale dvere má otvorené každý,“ špecifikoval vedúci obsahu a kreatívy.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.