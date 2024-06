Kvíz bez príkladov! Predbehnete v matematike priemerného stredoškoláka? Tento kvíz vám ukáže, že sú múdrejší než vy

Existuje pár nadšencov, ktorým to páli a matematiku milujú. Niektorí by si možno želali rozumieť jej viac, iní sú radi, že aj na spočítanie centov môžu použiť kalkulačku v telefóne.

Do hociktorého z týchto tímov patríte, určite ste aj vy zažili počas strednej školy aspoň jeden moment, kedy ste si želali zlomiť ceruzu a papier s poznámkami spáliť a zahodiť do koša. To však neznamená, že vám niečo z potu a krvi nabratých vedomostí v hlave neostalo. Chcete zistiť, koľko si toho ešte pamätáte? Vyskúšajte si overiť svoje vedomosti v našom dnešnom kvíze.

