Pripravte sa na pekelný týždeň, čakajú nás poriadne horúčavy. Pozrite sa, ktoré dni budú najteplejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje v budúcom týždni na Slovensku výrazné oteplenie. Teploty by sa mohli podľa predpovedného modelu počas týždňa vyšplhať na 34 stupňov Celzia.

„V priebehu pondelka (17. 6.) a utorka (18. 6.) sa začne zo severnej Afriky vysúvať hrebeň vysokého tlaku vzduchu nad Taliansko a Balkán. Po jeho zadnej strane začne prúdiť od juhozápadu veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch aj do našej oblasti,“ priblížil SHMÚ na sociálnej sieti. V pracovnom týždni tak bude väčšinou málo oblačnosti, prehánky a búrky sa budú vyskytovať len výnimočne.

Horúčavy nepotrvajú dlho

„Už v utorok na juhu môže teplota dosiahnuť 32 stupňov Celzia,“ dodali meteorológovia. V stredu (19. 6.) sa očakáva podľa predpovedného modelu ešte o dva stupne viac. „V noci na štvrtok (20. 6.) sa bude Poľskom presúvať ďalej na východ studený front, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj u nás. Zrážok veľa neprinesie, ale prechodne sa mierne ochladí, a to najmä na severe,“ doplnili s tým, že v piatok (21. 6.) by malo byť rovnako teplo ako v stredu.

Web iMeteo však informuje, že už vo štvrtok by malo prísť mierne ochladenie, no stále bude veľmi teplo. „Maximá sa vyšplhajú na +24 až +30 °C a v piatok sa opäť vrátia horúčavy hneď na mnohé miesta,“ píše portál. Počasie by sa však malo výraznejšie zhoršiť až počas nasledujúceho víkendu, kedy k nám príde studený front, ktorý prinesie búrky.