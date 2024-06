Takto si raz-dva našetríte 500 eur: Stačí si odkladať „drobné“ a aj za tri mesiace budete mať pár stoviek

Nad tým, ako si našetriť nejaké tie peniaze premýšľa množstvo ľudí. Možno by ste si chceli urobiť radosť a dopriať si nejakú hmotnú vec alebo sa vybrať na dovolenku, no máte problém si na to nasporiť, pretože sa vám peniaze rozkotúľajú, pričom ani neviete ako či kam. Ak je presne toto váš prípad, máme pre vás tip, ako si urobiť takúto menšiu radosť.

Na TikToku sme našli ďalší hack na šetrenie peňazí, ktorý môžete jednoducho vyskúšať. Používateľka @wellpowerplan rozplánovala, ako si ľahko našetríte 500 eur za tri, šesť mesiacov, alebo jeden rok.

500 eur za tri mesiace, alebo aj jeden rok

Vo videu sa síce spomína 500 libier, no my budeme hovoriť o eurách. Jeho autorka rozpočítala, koľko by ste si mali odložiť každý deň, týždeň alebo raz mesačne, ak chcete, aby ste za vami zvolený čas mali vytúžených 500 eur.

Ak máte k dispozícii väčší obnos voľných peňazí, môžete si zvoliť trojmesačné šetriace obdobie. To znamená, že ak si denne odložíte 6 eur, týždne 42 eur, alebo mesačne 167 eur, za tri mesiace budete mať spomínaných 500 eur.

Ak si nemôžete dovoliť mesačne odložiť 167 eur, dá sa to aj inak — môžete si zvoliť dlhšie šetriace obdobie. Ak sa rozhodnete odkladať si peniaze po dobu 6 mesiacov, denne sú to odložené 3 eurá, týždenne 21 eur a mesačne 83 eur.

Finančne najmenej náročné je šetriť si 500 eur po celý rok. Bude stačiť, ak si každý deň dáte nabok 1,50 eura, prípadne 11 eur týždenne, alebo 42 eur mesačne. Ak začnete teraz, budúcoročnú dovolenku budete mať v podstate „zadarmo“.

Ako môžete vidieť, väčšia suma sa dá našetriť aj z menších čiastok. Stačí byť len konzistentný a odkladať si peniaze pravidelne. Netreba však zabúdať ani na to, že človek by mal mať vždy nejakú finančnú rezervu, pretože život nie je len o materiálnych potešeniach, ale môžu sa vyskytnúť aj neočakávané situácie, na ktoré by sme mali byť pripravení.

