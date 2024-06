Leto v Chorvátsku bude pekelné, varujú meteorológovia: Hrozia dva veľmi zlé scenáre

Len si v dnešný sychravý deň predstavte, aké by to bolo ležať konečne pod slnečníkom, počúvať šumenie mora a popíjať niečo studené k tomu. Asi takto si ideálnu dovolenku predstavujú mnohí z nás. No realita je taká, že to ležanie pod slnečníkom nemusí byť také príjemné, keď vládnu pekelné horúčavy. A horúčavy majú túto sezónu zavítať aj do milovaného Chorvátska.

Meteorológovia varujú, že top letné mesiace majú byť pri slovenskom mori pekelné, informuje iMeteo. Okrem toho, že na ležadlách pod slnečníkom nám tu bude poriadne teplo, krajinu môžu zasiahnuť aj suchá či dokonca požiare. Čo vôbec nie je dobré.

„Je vysoká pravdepodobnosť, že zrážok bude menej ako zvyčajne. Napriek tomu, že rok 2024 nemusí byť najteplejším zaznamenaným rokom, bude určite medzi piatimi najteplejšími rokmi v histórii chorvátskych meraní,“ dodáva portál o počasí.

Ak sa tento rok chystáte do Chorvátska alebo kamkoľvek, nezabudnite sa pred týmito teplotami a ostrým slnkom chrániť. Majte so sebou stále dostatok vody a opaľovací krém. V strede dňa sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu.

