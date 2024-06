Po 5 rokoch sa konečne okúpete v obľúbenej vodnej nádrži. Už je napustená na 80 %, čaká na vás pár prekvapení

Vodná nádrž Ružiná medzi obcami Divín a Ružiná v okrese Lučenec je po oprave naplnená už na 80 percent z jej celkového objemu, čo nebráni využívaniu na rekreačné účely v plnom rozsahu. Informoval o tom hovorca štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) Marián Bocák s tým, že pri príležitosti 50. výročia uvedenia do prevádzky tejto vodnej stavby organizujú v sobotu 22. júna od 09:00 do 15:00 deň otvorených dverí pre verejnosť. Zároveň to bude akési znovuotvorenie sezóny po jej rekonštrukcii a naplnení vodou, čo by mohlo priniesť lepšiu letnú sezónu ako minulé roky.

Organizátori sľubujú bohatý program spojený so sprístupnením vodnej stavby a doškoľovacieho zariadenia. „Návštevníci budú môcť vstúpiť do podzemných častí vodnej stavby ako aj do veže, ktorá sa vyníma nad hladinou vody. Zároveň si návštevníci môžu pozrieť priestory a areál doškoľovacieho zariadenia a naplánovať si tu svoju dovolenku či prázdniny,“ popísal hovorca a dodal, že tu bude aj herná zóna pre deti, občerstvenie a pre prvých 500 návštevníkov aj darček.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. „Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo,“ objasnil Bocák, podľa ktorého sa po rekonštrukcii jej využitie nezmení a bude naďalej slúžiť účelom, na ktoré bola postavená.

SVP v uplynulých rokoch realizoval rozsiahlu opravu objektov vodnej stavby za úplného vypustenia vodnej stavby. „Snahou správcu vodnej nádrže Ružiná je, aby boli vymenené alebo opravené všetky komponenty vodného diela, aby doba bezporuchovej prevádzky bola čo najdlhšia, dielo spĺňalo tak vysoké kritéria bezpečnej prevádzky, ako aj jeho ovládania. Preto veríme, že vodná stavba bude aj naďalej plniť svoj účel minimálne ďalších 50 rokov bez potrebných väčších opráv,“ uzavrel hovorca.

