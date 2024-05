Biedronka má otvoriť na Slovensku na týchto ôsmich miestach. Veľké mestá sa môžu tešiť, Bratislavu má čakať toto

Superlacný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje prvé prevádzky v poslednom kvartáli tohto roka. Aj keď stále nie je na 100 % isté, kde sa jeho prevádzky budú nachádzať, vyzerá to, že sa môžu tešiť obyvatelia najmä krajských miest. No je tu výnimka.

Ako informuje portál Hospodárske noviny, podľa ich zistení by sa nové predajne Biedronky mali nachádzať prioritne v krajských mestách. Reťazec má mať vytypovaných minimálne osem lokalít. Jedna predajňa má byť podľa zistení portálu v Dunajskej Lužnej, teda neďaleko Bratislavy, avšak nie priamo v nej.

Biedronka núka prácu

Len pred niekoľkými hodinami pribudla na Profesii aj nová pracovná ponuka týkajúca sa Biedronky. Obsadzuje sa pozícia „pracovník/pracovníčka administratívy v sklade“, s miestom výkonu práce v Trnave. Čo sa týka mzdy, spoločnosť ponúka plat 1300 eur a sľubuje aj mesačný výkonnostný bonus do výšky 250 eur. Jedným dychom však ponuka dodáva, že „konečný plat bude závisieť od skúseností kandidáta“. Viac o tejto ponuke sa dozviete v našom článku.