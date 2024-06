Vodiči, hneď zbystrite! Máme najdrahší benzín, horšie je to len v Rakúsku. Pozrite si ceny, kde tankovať cestou na dovolenku

Slovenským motoristom smerujúcim na dovolenku sa stále oplatí benzín natankovať v Slovinsku, Maďarsku či v Chorvátsku.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, stála platí, že benzín je v regióne relatívne najdrahší u nás a v Rakúsku, kde sa priblížil k 1 euru 60 centov. Približne o 7 až 8 centov ostáva lacnejší v Poľsku, Maďarsku aj Slovinsku, a približne o 4 až 5 centov lacnejší v Českej republike a v Chorvátsku. Nafta ostáva u nás a v Českej republike v regióne najlacnejšia s cenami okolo 1 eura 50 centov. V Slovinsku je drahšia o 1 až 2 centy, v Maďarsku a Poľsku približne o 3 až 4 centy na liter. Približne o 6 až 7 centov je vyššia cena v Chorvátsku a o asi 10 centov viac si za ňu motoristi priplatia v Rakúsku. „Trend zlacňovania palív sa zastaví aj v okolitých krajinách,“ predpokladá Pánis.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček pre agentúru SITA potvrdil, že domáce ceny benzínu zotrvávajú aj naďalej najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je cena však vyššia už len o jeden cent. Na druhej strane, cena nafty je nižšia, a stále platí, že o niečo lacnejšie ju vieme natankovať iba v Česku. „Ak by sme sa rozhodli ísť na dovolenku autom, tak napríklad pri ceste do Chorvátska sa nám oplatí natankovať plnú nádrž benzínu stále v Maďarsku za 1,49 eura za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku za 1,53 eura za liter,“ dodal Boháček.

Ak tankujeme naftu, doplna sa nám oplatí natankovať ešte doma, keďže v cieli by sme zaplatili o 7 eurocentov na liter viac. Ak je našou auto-dovolenkovou destináciou vzdialenejšie Bulharsko, či Rumunsko, oplatí sa nám smerovať tankovanie až na cieľ, kde vieme viditeľne ušetriť na benzíne i nafte. „Pri ceste do Talianska sa nám vyplatí tankovať ešte doma, keďže „po ceste“ aj priamo v krajine sú ceny pohonných látok vyššie v priemere o 20 centov na liter. Ak by sme chceli ísť na sever Európy, tam sú ceny pohonných látok naďalej dlhodobo vyššie, ako v našom regióne strednej Európy,“ doplnil Boháček.