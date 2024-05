Pivo za 1,24 eura, cestoviny len za 99 centov: Boli sme v potravinách v Chorvátsku, pozrite si ceny, toto nás prekvapilo

Mnoho Slovákov sa chystá na tohtoročnú dovolenku vyraziť do Chorvátska. Ak patríte medzi nich a zaujíma vás, na aké ceny sa v obchodoch pripraviť, zistili sme ich za vás. Navštívili sme dva supermarkety v Splite a pozreli sme sa aj na to, koľko tu stoja obľúbené potraviny, keď sú v akcii.

Dovolenkári by sa dali rozdeliť do dvoch skupín — kým niektorí vyhľadávajú ubytovanie v hoteloch, kde dostanú okrem iného aj kompletné stravovanie, ďalší si ho radšej zaobstarajú po vlastnej osi. A práve tejto skupine priblížime, koľko čo pri Jadrane aktuálne stojí.

Do Chorvátska môžete vyraziť na dovolenku autom, vlakom či lietadlom a aj podľa toho, akú dopravu si zvolíte, sa musíte zbaliť. Niektorí si radi berú zásoby z domu, no oplatí sa to? Pravda je taká, že cien v obchodoch v Chorvátsku sa oproti tým našim pravdepodobne nemusíte báť. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži.

Druhý májový týždeň sme navštívili prímorské mestečko Split a pozreli sa do dvoch supermarketov, v ktorých si tu, ale aj na ďalších miestach v Chorvátsku, môžete nakúpiť. Prvým z nich bol Studenac market.

Cukor aj múka pod jedno euro

Zaujímali nás predovšetkým ceny potravín, ktoré sa vám na dovolenke môžu zísť, či už na prípravu raňajok, obedov alebo večerných drinkov, ak nechcete míňať veľa peňazí za alkoholické nápoje vonku v podnikoch. Samozrejme, bez alkoholu by nám všetkým bolo lepšie, no povedzme si úprimne, mnohí si ho radi počas dovolenky dajú. (Myslite však na to, aby to bolo s mierou).

Kilo kryštálového cukru sme v chorvátskom obchode našli za 99 centov, hrubú múku za 80 centov a hladkú múku za 74 centov.

Čo sa týka mliečnych výrobkov, ceny v chorvátskom obchode pripomínali tie naše. Cena masla začínala na 83 centoch a vyšplhala sa až nad 4 eurá. Maslové a iné nátierky začínali už na 62 centoch.

Ceny alkoholu prekvapili

