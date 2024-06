Relax pod holým nebom za pár drobných a kúsok od Slovenska: Prehľad termálnych komplexov, kde sa okúpete už od 9 eur

Pokiaľ patríte k ľuďom milujúcim relax, aký dokážu poskytnúť len termálne kúpaliská a z cien tých slovenských sa vám často točí hlava, máme pre vás hneď niekoľko zaujímavých tipov. Je síce nutné kvôli nim cestovať za hranice Slovenska, no vôbec nie ďaleko. Naši severní susedia totiž majú naozaj všetko – a jedno územie je termálnymi prameňmi doslova posiate. Navyše, návšteva týchto miest vám ani nezruinuje rozpočet.

Aj keď je väčšina z nás zvyknutá v Poľsku navštevovať skôr mestá, tamojšie trhy či poľskú stranu Tatier, len pár kilometrov od slovenských hraníc ukrýva táto krajina aj ďalší poklad. Navyše, s liečivými účinkami.

Pre niekoho bude možno až prekvapivé, že na relatívne malom území môžete navštíviť hneď niekoľko vodných svetov alebo parkov. Tie lákajú na termálnu vodu, vysnívaný relax, ale aj rôznorodé atrakcie. Týchto sedem, v tesnej blízkosti hraníc so Slovenskom, by ste rozhodne mali navštíviť. Navyše, vďaka termálnej vode si ich návštevu nemusíte nutne plánovať len na pekné slnečné a letné dni. Otvorené sú totiž celoročne.

Chocholowskie Termy

Prvým miestom, ktoré na návštevu odporúčame, sú Chocholowskie Termy, vzdialené od slovenských hraníc len niečo vyše 4 kilometre. Sú najväčším termálnym komplexom v Podhalí a jedným z najväčších v celom Poľsku. Pochváliť sa môžu až 3000 m2 vodnej plochy v celkovom počte 30 bazénov. Termálne vody pochádzajú z hĺbky približne 3 600 metrov a dosahujú teplotu okolo 82 °C. Z toho dôvodu sa voda priamo v termálnom kúpalisku ochladzuje na optimálnu teplotu na kúpanie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Chochołowskie Termy (@chocholowskietermy)

Vyskúšať si tu môžete niekoľko vonkajších a vnútorných bazénov vrátane relaxačných bazénov s vlnami a plaveckých bazénov. Súčasťou komplexu je aj saunový svet so saunami rôznych typov a wellness zóna, kde môžete absolvovať masáže, SPA procedúry a veľa ďalšieho. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, ktoré si tu môžu užiť aj viaceré vodné atrakcie.

Tak ako v každom podobnom komplexe, aj tu platí cenník, ktorý je odstupňovaný podľa toho, čo chcete počas svojej návštevy parku využiť. Základný 3-hodinový vstup pre dospelého, s možnosťami kúpania sa v bazénoch a návštevy zóny zdravia, stojí v prepočte zhruba 23 eur. Deti do 3 rokov majú vstupné zadarmo bez obmedzení. Kompletný aktuálny cenník si môžete pozrieť na webe komplexu.

Termy Zakopiańskie

Ďalším obľúbeným miestom nielen pre domácich, ale najmä pre turistov, je Termy Zakopańskie, ktoré okrem termálnych bazénov ponúka aj množstvo vodných atrakcií a športových aktivít. Voda v bazénoch je taktiež termálna a obohatená o minerály a pochádza z hĺbky približne 1 500 metrov, jej teplota je v rozmedzí od 29 do 38 °C. Návštevníci majú k dispozícii vonkajšie aj vnútorné bazény, relaxačné bazény, plavecké bazény a bazény s masážnymi tryskami. Ako sa na správny akvapark patrí, aj tu je niekoľko toboganov rôznej dĺžky a stupňa náročnosti, nechýba saunový svet a možnosti wellness aktivít, bowlingu či posilňovne, ale aj ubytovania. Od hraničného priechodu Suchá Hora na Orave je tento komplex vzdialený necelých 22 kilometrov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jedyne takie miejsce w sercu Tatr! (@termyzakopianskie)

Vstupné do tohto komplexu začína na sume v prepočte niečo vyše 9 eur za hodinový vstup. Celodenné vstupné stojí necelých 26 eur. Rodinné vstupné vyjde v prípade dvoch dospelých a jedného dieťaťa nad 3 a do 26 rokov na 2,5 hodiny približne 35 eur. Deti do troch rokov majú vstup zadarmo. Kompletný aktuálny cenník aj s výhodnými balíčkami nájdete na webe kúpaliska.

Termy Bukovina

Ak by ste si nechceli užívať len blahodarné účinky liečivých termálnych prameňov v bazénoch, ale aj krásne výhľady na poľské veľhory, tak je najvhodnejšie miesto na návštevu Termy Bukovina.

Nachádza sa asi 15 kilometrov východne od Zakopaného (cca 30 km od priechodu Suchá Hora) a ide o moderný termálny komplex umiestnený v krásnom prostredí s výhľadom na Tatry. Voda tu dosahuje teplotu okolo 30 až 38 stupňov a pochádza z hĺbky 2 400 metrov.

Termy Bukovina lákajú na vonkajšie aj kryté bazény, detské bazény, relaxačné a masážne bazény, tobogany od výmyslu sveta a aj saunový svet či wellness. Vstupné je počas hlavnej sezóny pohyblivé, základné štartuje na sume takmer 19 eur za 3,5-hodinový, resp. 26 eur za celodenný vstup. Kompletný aktuálny cenník aj s akciami nájdete na webe.

Terma Bania

Tieto obzvlášť odporúčame navštíviť skôr v zimnejších mesiacoch, aj keď svoje čaro majú v každom ročnom období. V zime ale najmä preto, že akvapark Terma Bania je moderný termálny komplex nachádzajúci sa v lyžiarskom stredisku Białka Tatrzańska, takže môžete spojiť zimnú lyžovačku s príjemným wellness. Od hraničného priechodu Lysá Poľana na severe Tatier je komplex vzdialený len niečo vyše 17 kilometrov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Terma Bania (@termabania)

Terma Bania ponúka vonkajšie aj vnútorné bazény s teplotou vody okolo 37-38 stupňov, pričom termálna voda pochádza až z hĺbky 2 500 metrov. K dispozícii sú aj relaxačné bazény, detské bazény a bazény s hydromasážou. Nechýbajú ani tobogany či saunový svet. Vo wellness môžete na vlastnej koži vyskúšať masáže, SPA procedúry a veľa ďalšieho. Ubytovanie je možné priamo pri komplexe.

Cenník je rovnako pestrý, a tak ako mnohé iné v tomto článku spomenuté, aj Terma Bania nájdete na rôznych slovenských zľavových portáloch, kde si môžete zakúpiť zvýhodnené vstupné do akvaparku, či výhodnejšie wellness pobyty aj pre rodiny s deťmi. Základné vstupné na webe akvapark uvádza za zhruba 16 eur (2-hodinový vstup) počas pracovných dní, za 18 eur (2-hodinový vstup) počas víkendových dní. Kompletný aktuálny cenník nájdete taktiež na webe.

Termy Goracy Potok

Medzi Slovákmi je veľmi populárny aj termálny komplex Termy Goracy Potok, nachádzajúci sa uprostred hlavného ťahu z Noweho Targu do Zakopaného, v dedinke Szaflary s bohatými možnosťami ubytovania. Pochváliť sa síce môže len vonkajšími bazénmi, niektoré z nich ale majú aj krytie, takže kúpať sa v nich je možné za každého počasia. Teplota vody v bazénoch je do 40 stupňov a pochádza z hĺbky 2-tisíc metrov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Termy Goracy Potok (@termygoracypotok)

Goracy Potok býva aj pomerne častým artiklom na predaj na rôznych zľavových portálov. Výhodou je, že všetky v tomto článku spomenuté termálne kúpaliská sa nachádzajú v regióne bohatom na možnosti ubytovania všetkého druhu – od luxusnejších hotelov až po súkromné priváty. Mnohé dokonca ponúkajú ubytovania doslova za pár desiatok eur na noc a veľkou výhodou je aj dostupnosť. Od hraníc je to len približne 25 kilometrov.

Návštevníci si môžu vybrať celkovo z troch druhov vstupného – na 1,5, 2,5 hodiny alebo celodenné vstupné. Ceny sú taktiež priaznivé, začínajú na necelých 14 eurách za vstupné na hodinu a pol, deti do 100 cm majú vstupné zadarmo.

Termy Szaflary

Tento komplex nepatrí medzi najväčšie, no svojimi cenami je naozaj lákadlom. Nachádza sa, rovnako ako Goracy Potok, v dedinke Szaflary a mnohí možno budú prekvapení, že je situovaný rovno oproti svojmu väčšiemu konkurentovi. Teplota vody v Termy Szaflary sa drží na hodnotách okolo 36 až 38 stupňov, a taktiež má liečivé účinky vďaka bohatosti na minerály.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Termy Szaflary| baseny termalne| termy Podhale (@termyszaflary)

K dispozícii sú vonkajšie aj vnútorné bazény, možné je navštíviť aj saunový svet. Vďaka svojej polohe – rovno oproti slávnejšiemu komplexu Goracy Potok –, Termy Szaflary sú druhou možnosťou, ktorú sa oplatí navštíviť v prípade, že by bol väčší komplex plnší. Vstupenky si do tohto menšieho a útulnejšieho komplexu viete zakúpiť aj online. Ceny štartujú na necelých 17 eurách.

