Pivo za 5,50 € a espresso za 1,80 €: Zisťovali sme ceny nápojov v reštaurácii či v „krčme“ v Chorvátsku, prekvapili nás

Pre mnohých vytúžená dovolenková sezóna je konečne tu. Kým niektorí čakajú na júl a august, kedy konečne vyrazia k vysnívanému moru, iní už dovolenkujú aj teraz. Do Chorvátska sme sa takto v predstihu vybrali aj my a pozreli sa na ceny obľúbených nápojov v reštauráciách a podnikoch v centre, ale aj priamo na pláži.

Jednou z najnákladnejších položiek dovolenky je hneď po ubytovaní pravdepodobne stravovanie. Našťastie, žijeme v dobe, kedy sa dá bez problémov cestovať aj s nižším rozpočtom a v podstate to, koľko vás napokon váš výlet bude stáť, závisí predovšetkým od vašich nárokov a dobrého plánovania.

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorá nevyhľadáva hotely, ale skôr ubytovania s kuchynkou, kde si môžete pripraviť vlastné obedy či večere, pravdepodobne vás najviac zaujímajú ceny potravín v miestnych obchodoch. Zhrnuli sme ich pre vás v tomto článku a dobrou správou je, že si veľké zásoby nemusíte so sebou nosiť z domu, keďže ceny v chorvátskych obchodoch sú podobné tým u nás.

Ďalšou možnosťou je využiť napríklad all inclusive služby hotela, alebo sa jednoducho chodiť každý deň najesť von a vychutnať si miestne špeciality. Či už ste prvý, druhý alebo tretí typ dovolenkára, možno vás zaujíma, ako je to v Chorvátsku s cenami nápojov, ktorými sa môžete počas horúcich dní či večerov osviežiť. Preto sme sa to pre vás rozhodli zistiť.

Začiatkom mája sme navštívili chorvátsky Split, ktorý je jedným z mnohých obľúbených miestnych letovísk a zavítali sme tu do niekoľkých reštaurácií a podnikov v centre, ale aj priamo na pláži. Sledovali sme ceny obľúbených nealkoholických aj alkoholických nápojov.

Priamo na Námestí národa sa nachádza reštaurácia Kavana Central, do ktorej nápojového lístka sme nazreli. Na googli jej svieti hodnotenie 3,5 hviezdičky z 5 a ľudia si samotné jedlo pochvaľujú. Nás ale zaujímali nápoje, ktoré boli v ponuke a predovšetkým, koľko stáli.

Káva v centre za mimoriadne dobrú cenu

