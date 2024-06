Prezident Peter Pellegrini prvýkrát o incidente s dieťaťom a atrapou zbrane: Dostal list od otca, riskoval jeho zdravie

Pozvanie politických strán za okrúhly stôl naďalej platí. Mohlo by sa však počkať na vývoj zdravotného stavu premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD). V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS to povedal prezident SR Peter Pellegrini.

Poukázal na to, že slovenská spoločnosť je extrémne rozdelená. Upokojovanie spoločnosti však nie je podľa neho len úlohou politikov a prezidenta, ale aj ďalších častí spoločnosti. „Ak nedôjde k upokojeniu situácie a pomyselnému začatiu búrania múrov medzi dvoma pólmi spoločnosti, tak máme vážny problém,“ podotkol.

Avizoval, že do Prezidentského paláca plánuje pozvať aj predstaviteľov najvýznamnejších médií na Slovensku. „Chcem s nimi hovoriť o tom, aký bude ich prínos, aby sa situácia zlepšila,“ ozrejmil. Hovoriť podľa neho treba aj s influencermi.

Ako uvádza portál Startitup, Peter Pellegrini sa prvýkrát vyjadril k incidentu s dieťaťom v kukle a atrapou zbrane v aute v blízkosti jeho domu.

„Ten rodič riskoval zdravie svojho dieťaťa. List otca sa mi do ruky dostal, ja to akceptujem. Myslím si, že hazardoval so životom a zdravím svojho dieťaťa,“ uviedol prezident.