Za toto mi núkali 10 000 dolárov mesačne: Správa s takýmto obsahom môže prísť na WhatsApp aj vám

Možno ste v poslednom čase aj vy natrafili na online podvodníkov. Ich cieľom je získať osobné údaje, zneužiť ich a vytiahnuť z vás peniaze. Nie vždy je ľahké odhaliť podvod na prvý pohľad. Ak znie ale niečo až príliš dobre, je na mieste opatrnosť. Práve tej som sa držala aj ja, keď mi na WhatsApp prišla ponuka na veľmi slušný zárobok.

Zneužívajú meno reálnej spoločnosti

Kto by nechcel rýchlo a jednoducho zarábať tisícky eur mesačne. Nedávno mi v aplikácii WhatsApp pristála ponuka, ktorá sľubovala presne to. Nikde som pritom neuverejňovala svoj životopis ani som sa momentálne neuchádzala o žiadne zamestnanie, ani na Slovensku, ani v zahraničí. Neprezerala som si žiadne pracovné ponuky a o firme, ktorej meno sa v správe zmieňovalo, som dovtedy nikdy nepočula.

Telefónne číslo, z ktorého mi správa prišla, bolo zahraničné. Podľa vyhľadávania ide o číslo z Lewistonu v americkom Maine. Ďalšie weby mi zas o telefónnom čísle nevedeli povedať vôbec nič. Isté ale je, že sa mi v správe predstavila žena menom Olivia Bellová, údajne z Amrop Slovak.

Takáto firma skutočne existuje, no žiadnu Oliviu Bellovú v nej s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdete. Na webe Amropu som natrafila na informáciu, že meno tejto spoločnosti niekto využíva na phishingový podvod. „Cez Telegram, WhatsApp a ďalšie aplikácie na komunikáciu prostredníctvom správ sa odosiela množstvo phishingových/podvodných správ, v ktorých sa odosielateľ vydáva za zástupcu Amropu, prezentuje falošné pracovné ponuky a pokúša sa získať vaše osobné údaje,“ informuje firma na svojom webe.

Majú pre vás prácu, akú len chcete

Dodáva, že ak vás niekto takýmto spôsobom kontaktuje, je potrebné číslo nahlásiť cez príslušnú aplikáciu a následne ho zablokovať. „Všetci konzultanti reprezentujúci Amrop sa správajú a komunikujú profesionálne a nikdy neposielajú nijaké ponuky bez predchádzajúceho súhlasu adresáta,“ informuje ďalej web a dodáva, že dôkazy o takýchto podvodoch mu boli už v minulosti odoslané.

V správe, ktorá mi prišla od osoby vystupujúcej pod menom Olivia Bellová, mi v angličtine prišla informácia, že Amrop otvára nové flexibilné pozície, ak by som mala záujem. Ihneď mi to bolo podozrivé a zo zvedavosti som sa pustila s Oliviou do diskusie.

Na otázku, o aké pozície ide, mi Olivia odpísala, že firma urgentne hľadá osobu, ktorá žije na Slovensku, má viac ako 22 rokov a disponuje bankovým účtom. Inak to môže byť človek pôvodom zo Slovenska aj zo zahraničia a je jedno, či sa zaujíma o prácu na plný alebo čiastočný úväzok a či chce byť freelancer pracujúci z domu.

Bez toho, aby Olivia vedela, či dané podmienky spĺňam, sa ma rovno opýtala, či ma môže presmerovať na svojho nadriadeného. Následne mi sľúbila, že jej nadriadený sa mi do 24 hodín ozve s detailnými informáciami. Ešte v ten istý deň mi vo WhatsAppe blikla správa od istej Emily z Taiwanu, ktorú poslala za mnou Olivia. Predstavila sa ako zástupkyňa spoločnosti Astra TT.

