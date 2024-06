Pravdepodobne sa ich dopúšťate tiež a stoja vás nemalé peniaze. Tieto chyby robia ženy pri nakupovaní oblečenia

Či už nakupujete z pohodlia domova, alebo radšej chodíte do obchodov a prezeráte si regály, môžete sa dopustiť viacero chýb. Pre ne vyhodíte peniaze za zbytočnosti, ktoré vám zaberú miesto v skrini.

Ako vysvetľuje portál Reviewed, nakupovanie môže byť nočná mora. Či už neviete nájsť svoju veľkosť, alebo máte pocit, že na vás nič nevyzerá dobre. Možno pritom len robíte tieto bežné chyby, ktoré vám nakupovanie oblečenia zbytočne komplikujú a utrácajú vaše peniaze za kúsky, ktoré si už nikdy neoblečiete.

Pozeráte na veľkosti, nie rozmery

Určite sa vám už stalo, že ste vošli do obchodu a automaticky si vybrali niečo vo veľkosti, ktorú bežne nosíte. Rôzne obchody však môžu mať rôzne číslovania, a tak sa vám v kamennej predajni aj online môže stať, že ak sa budete riadiť veľkosťou a nie rozmermi, bude vám zvolené oblečenie malé alebo veľké.

Niekedy sú medzi rozmermi navyše rozdiely len o pár centimetrov, a tak vám stačí trochu pribrať alebo schudnúť a vaša obvyklá veľkosť vám nebude sedieť. Preto by ste si vždy mali oblečenie v obchode vyskúšať a počas online nákupov by ste zas mali vedieť svoje miery.

Nemáte plán ani stanovený rozpočet

Ak sa len tak z nudy alebo prebytku času rozhodnete vbehnúť do obchodov, môže to skončiť oveľa horšie, než keby ste plánovali nákupy týždne vopred. Bez jasného plánu a stanoveného rozpočtu totiž môžete zbytočne kúpiť veľa a vojsť do oveľa viac obchodov, ako keby ste si spravili prieskum už dopredu. Ak totiž hľadáte konkrétny kúsok, je dobré, keď si zistíte, kde ho vôbec predávajú.

To tiež platí pre rozpočet. Nákupy s nákupným zoznamom a bez neho sa môžu veľmi líšiť. Ak si so sebou vezmete presnú sumu kúska, ktorý si plánujete kúpiť, alebo si jednoducho stanovíte rozpočet, nielenže toho miniete menej, ale máte istotu, že si nekúpite nič navyše, čo vám bude v skrini len zavadzať.

Kupujete len veci z výpredaja