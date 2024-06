Prehľad slovenských akvaparkov: Tu sa ceny zvyšovali, niekde rodina nechá za vstup viac ako 200 eur. Dá sa však aj ušetriť

Azda všetci sa zhodneme na tom, že podpora domáceho cestovného ruchu je najmä v súčasnosti veľmi potrebná. Slovensko má čo ponúknuť, a to ako z hľadiska turistiky, prírodných krás, histórie, tak aj iných moderných atrakcií. V rámci letnej dovolenkovej sezóny patria medzi najvyhľadávanejšie miesta, pochopiteľne, kúpaliská a akvaparky, ktoré dnes už nájdeme v mnohých kútoch Slovenska.

Je všeobecne známe, že zvoliť podporu domáceho turizmu a lokálnych podnikateľov nie je vždy tou najlacnejšou alternatívou, hlavne čo sa týka porovnania so zahraničím. Na druhej strane, Slovensko ponúka množstvo lokalít, ktoré sa návštevníkom odvďačia krásnymi zážitkami a oplatí sa ich zažiť. Na našom území sa nachádza aj pomerne dostatočné množstvo vodných parkov a kúpalísk, na ktoré sa zameriame v dnešnom článku.

Rolu hrá vstupné, ale aj dopravná dostupnosť

Pochopiteľne, väčšina ľudí hľadí pri výbere dobrého akvaparku na viacero faktorov. Medzi tie najdôležitejšie určite patrí cena vstupného, dopravná dostupnosť, ale aj konkrétne vybavenie daného vodného raja. Prakticky v každom kúte Slovenska nájdete minimálne jedno kúpalisko obstojnej kvality.

My sme do článku vybrali 8 miest, pričom zastúpenie má západná, južná, severná, stredná, ale aj východná časť našej krajiny a je tak len na vás, kam sa vyberiete. Západné a južné Slovensko zastupujú Termálne kúpalisko Podhájska a Thermal Resort Štúrovo, stredné Slovensko Aqualand Banská Bystrica, Vodný park Bešeňová, Tatralandia Liptovský Mikuláš, na severnom Slovensku to je Meander Oravice a na východe máme AquaCity Poprad a Thermal Šírava.

Čo sa týka najlepšej dostupnosti, Tatralandia v Liptovskom Mikuláši a AquaCity Poprad sa nachádzajú na hlavných vlakových linkách medzi Bratislavou a Košicami, ako aj na osi diaľnice D1. Ak uprednostňujete cestovanie vlakom, do týchto akvaparkov sa viete dostať pomerne pohodlne (vlaky majú študenti a seniori zadarmo). Na druhej strane, práve v týchto dvoch vodných parkoch počas letnej sezóny riskujete preplnené bazény a atrakcie, nakoľko tiež spadajú do blízkej oblasti turistických centier Vysokých a Nízkych Tatier.

Pri ostatných akvaparkoch vám zrejme neostáva nič iné, len zvoliť ako dopravný prostriedok automobil. Samozrejme, ak teda nebývate v blízkom okolí, prípadne vám neprekáža absolvovať 2-3 prestupy pri ceste verejnou dopravou.

* základné porovnávanie cien vyplýva z oficiálnych cenníkov zverejnených na webových stránkach jednotlivých akvaparkov, nezahŕňa zľavy, prednostné vstupy, rodinné vstupy, počíta s kúpou lístka v pokladnici a ak je to možné identifikovať, s čo najširším variantom vstupu (bazény, atrakcie, wellness). Ceny sú platné k 7. júnu 2024

** naša modelová situácia počíta so vstupom pre 4 osoby, 2 dospelí a 2 deti (12 a 17 rokov)

*** všetky možnosti vstupov, ich ceny, akcie a rôzne benefity si odporúčame overiť ešte pred cestou

Najatraktívnejšie sú najdrahšie

Nebude žiadnym prekvapením, že tie najpopulárnejšie a zrejme aj najatraktívnejšie akvaparky sú najdrahšie. Cenníková štruktúra je však medzi nimi odlišná a je tak na zvážení každého, akú možnosť zvolí. Ako vyplýva z oficiálnej stránky AquaCity Poprad, celodenný vstup podľa balíka Wellness packet v pokladnici pre dospelú osobu stojí 38 eur, deti od 12 rokov, seniori či ŤZP ho majú za 34 eur. V praxi to znamená, že naša modelová rodinka by zaplatila dokopy 144 eur.

