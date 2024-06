Fiki Sulík pozná rozsudok v kauze urážky rodičov Ráchel Karnížovej. Neuveríte, akú sumu by mal zaplatiť

Sulíkov syn dostal rozhodnutie úradu. Konečne pozná, čo bude musieť zaplatiť za to, že sa vyjadroval na adresu rodičov kontroverznej influencerky.

Hoci sa v súčasnosti viac rieši súdny spor medzi Ráchel Karnížovou a Tomym Kottym, keďže influencerka na svojom profile zverejnila rozhodnutie súdu, proti ktorému sa Tomy, ako uviedol na sociálnej sieti, odvolal, teraz pozná svoj rozsudok aj Filip Sulík. Ráchel by mal zaplatiť za to, že zverejnil vyjadrenie o jej rodičoch. Ako však napísal na svojom profile, aj on sa plánuje proti rozhodnutiu odvolať.

Toto povedal o jej rodičoch

Filip, vystupujúci pod prezývkou Fiki, zverejnil rozhodnutie na svojom profile. V ňom sa píše, že je obvinený z toho, že na Instagrame zverejnil video, v ktorom mal povedať toto o rodičoch Ráchel: „Kamoško, podľa mňa jej rodičia budú pravdepodobne intelektuálne podobne vybavení ako Ráchel. Veď sa pozri na ich výtvor. Pozri sa, čo splodili. To budú pravdepodobne takí ľudia, čo sa hlásia do Zámeny manželiek. Takí úplne vytretí dedinčania. Čo vyzerajú jak súrodenci. Zároveň obidvaja vyzerajú, že aj ich rodičia boli súrodenci. Majú doma kravu a tú doja. Oni si myslia, že ich dcéra je Michelle Obama. Si myslím. To bude úplne vytretý párik.“

V závere sa píše, že by mal za tento priestupok proti občianskemu spolunažívaniu zaplatiť sankciu 20 eur. Tie však zaplatiť nehodlá.

„Bol som uznaný vinný v spore s Rachelinou mamou a bol som odsúdený na zaplatenie pokuty 20 €. Idem sa odvolať,“ napísal k rozhodnutiu a dodal: „Budem sa o tú 20ku naťahovať aj 5 rokov.“