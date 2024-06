Búrky sa dnes ešte vyšantia a zasiahnu tieto oblasti. Potom však príde poriadne šialená zmena

Ako ste možno postrehli, máme za sebou noc, ktorá sa niesla v znamení búrok. Dnes by ste sa na ne mali pripraviť v týchto častiach našej krajiny, informuje portál iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prehánky a búrky by sa v priebehu dneška mali objaviť najprv na strednom Slovensku, malo by sa tak stať popoludní. No budú sa presúvať ďalej.

„Búrky sa začnú najskôr ozývať v oblasti stredného Slovenska a postupne sa začnú presúvať smerom na východ, kde hrozia až do večerných hodín,“ spomína portál o počasí.

Západné Slovensko si teda vydýchne.

Kým dnes sú ešte teploty na našom území nižšie, predpovede ukazujú, že počas týždňa budú atakovať 30 stupňov. Takže nás čaká zmena, ktorá niektorých poteší a niektorých ani veľmi nie.