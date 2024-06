Monika predáva nehnuteľnosti v zahraničí: Apartmán pri mori kúpite aj za 20-tisíc eur, tu sa oplatí investovať najviac

Doba sa mení, dopyt a ponuku ovplyvňujú rôzne faktory, na ktoré nemá bežný človek dosah. V posledných mesiacoch sme na Slovensku mohli badať ochladenie realitného trhu, ktoré bolo pravdepodobne spôsobené vysokými cenami nehnuteľností a tiež vysokými úrokovými sadzbami v bankách. Naopak, silný trend sa vytvoril pri kúpe nehnuteľností v zahraničí, a to hneď z viacerých dôvodov.

Túžba po vlastnom bývaní je v Slovákoch silno zakorenená ešte z čias komunizmu. Kým v zahraničí je to úplne inak a v moderných západných krajinách väčšina ľudí žije v nájme, u nás už niekoľko generácií využíva hypotéky a vo veľkom si kupuje vlastné nehnuteľnosti. Posledné mesiace však priniesli spleť nepriaznivých faktorov, ktoré mnohých tunajších obyvateľov prinútili rozmýšľať inak.

Obľúbeným druhom investície sa stali nehnuteľnosti v zahraničí, predovšetkým v príjemných prímorských oblastiach ako Egypt, Bulharsko, Chorvátsko, ale aj Dubaj či Omán. Na Slovensko začali čoraz viac prenikať informácie o nových projektoch, ktoré ponúkali zaujímavé apartmány v cenách, za ktoré by ste si v Bratislave nekúpili azda ani parkovacie miesto. Preto sme sa rozhodli osloviť odborníkov a zistiť, ako na tom sú zahraničné realitné trhy a či si takéto nehnuteľnosti môže dovoliť aj bežný Slovák.

Dubaj nie je iba pre boháčov, investícia sa tu oplatí z viacerých dôvodov

„Dopyt po nehnuteľnostiach v Dubaji sa v posledných rokoch zvýšil, môže za to niekoľko faktorov. Tým prvým je návratnosť, ktorá je vyššia ako pri iných mestách. Bavíme sa o 8-12 % ročne. Ďalším dôvodom je bezpečnosť Dubaja, na ktorú stavili mnohí Slováci a Česi, napríklad aj v súvislosti so začiatkom konfliktu na Ukrajine,“ vysvetľuje zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach v Spojených arabských emirátoch Monika Puchla zo spoločnosti Nehnuteľnosti v zahraničí.

Ako nám ďalej povedala, lákadlom je aj samotná cena nehnuteľností, ktorá sa v Dubaji často pohybuje na podobnej úrovni ako v najväčších slovenských mestách, nehovoriac o benefitoch ako wellness, gym či bazény. Výhodou tiež je, že človek nepotrebuje disponovať celým kapitálom, no zväčša mu stačí oveľa menší začiatočný rozpočet. Ten sa často pohybuje v sumách, za ktoré si na Slovensku nekúpite ani garáž.

„Hovoríme o nejakých 40 000 eurách, zvyšnú časť vie investor splatiť developerovi postupne, dokonca aj po dokončení stavby,“ priblížila realitná maklérka.

O tom, že skutočne ide o lákavý trend, svedčí aj fakt, že nehnuteľnosti si v Dubaji kupujú Slováci všetkých vekových kategórií. „Najmladší investor mal okolo 21 rokov, najstarší zase okolo 70. Ide o ľudí z rôznych sfér, IT, kryptomeny, malí podnikatelia. Vďaka našej sieti napríklad nemusia do Dubaja ani priamo chodiť, všetko vieme vyriešiť z pohodlia domova, vrátane zariadenia daných apartmánov, vybavenia víz a podobne,“ špecifikuje ďalšie výhody Monika.

Vo všeobecnosti tiež platí, že Dubaj sa postupne stáva v podnikateľskom segmente svetovou metropolou číslo jedna, presúva sa sem množstvo firiem, zvyšuje sa počet pracovníkov, turistov či iných návštevníkov. Aj z tohto pohľadu teda podľa realitných maklérov dáva zmysel investícia v perle Blízkeho východu. „Dubaj tiež podporuje podnikanie, riešia veci promptne, ponúkajú finančnú a menovú stabilitu,“ dodáva realitná maklérka zo spoločnosti Nehnuteľnosti v zahraničí.

Apartmány kúpite aj s rozpočtom 20-tisíc eur

Cenové rozpätie nehnuteľností v Dubaji je pomerne široké, no menšie štúdiá v lákavých lokalitách začínajú na úrovni 150-tisíc eur, čo je skutočne porovnateľné s malými bytmi v priemerných lokalitách v Bratislave či Košiciach. „Priemerné ceny sú okolo 170-tisíc eur. Čo sa týka vyšších úrovní, osobne som najdrahšiu nehnuteľnosť predávala za približne 2,5 milióna eur,“ povedala Monika.

Rolu pri hodnote projektov, pochopiteľne, ovplyvňuje aj lokalita, v ktorej sa rozhodnete nehnuteľnosť kúpiť. Skúsení makléri však majú informácie o plánoch výstavby a vedia tak určiť časti mesta, v ktorých sa potenciálna investícia môže v budúcnosti zhodnotiť ešte viac. „Vo všeobecnosti už dnes neodporúčame investície do nehnuteľností v Dubai Marina, musel by to byť fakt dobrý deal. Naopak, máme tu lokality, napríklad v blízkosti plánovaného obrovského nového letiska, ktoré sa oplatia oveľa viac,“ vyjadrila sa skúsená realitná maklérka.

Lukratívny Dubaj nie je jedinou lokalitou, v ktorej slovenská firma pomáha ľuďom pri kúpe nehnuteľností. Takpovediac, ľudovejšie ceny ponúka napríklad Egypt, ktorý je podľa zástupcov spoločnosti veľmi lákavou voľbou pre mnohých bežných Slovákov.

„V Egypte sú apartmány aj pre ľudí, ktorých rozpočet sa pohybuje na úrovni povedzme 20-tisíc eur. Výhodou je, že pri takýchto nehnuteľnostiach je návratnosť veľmi rýchla. Je dôležité tiež povedať, že ide o apartmány v moderných rezortoch s výbornými službami,“ povedali nám zástupcovia firmy Nehnuteľnosti v zahraničí.

Tí zároveň zdôraznili, že aj pri týchto lacnejších nehnuteľnostiach je možnosť si splátky rozdeliť, napríklad kvartálne. Vďaka moderným technológiám a sieti pracovníkov ani v tomto prípade človek nemusí priamo do Egypta cestovať a všetko za neho zariadi príslušná firma. Platí aj to, že spoločnosť dokáže klientom následne apartmán prenajímať a tieto služby už dnes využíva množstvo Slovákov, ktorí si takýmto spôsobom zabezpečili pasívny príjem.

V Dubaji berú aj kryptomeny, pozor si musíte dať na podvodníkov

Zaujímavosťou je, že v súčasnosti už veľa developerov v Dubaji prijíma aj kryptomeny, čo je momentálne na Slovensku v mnohých prípadoch až nepredstaviteľné. „Každý developer, ktorý sa rozhodol prijímať platby v kryptomenách, má svoju peňaženku a platby, respektíve všetky splátky, viete teda prevádzať priamo v kryptomenách,“ priblížila Monika. Samozrejme, aj na tento biznis sa viažu rôzne podvody, preto by mali byť klienti veľmi obozretní.

„Investor by si pred kúpou mal overiť developera, tí lepší pôsobia na trhu dlhé roky, majú pozitívne recenzie, a tiež je potrebné si overiť, či skutočne prijímajú kryptomeny. V tomto smere sa objavili aj podvodníci, musíte byť preto obozretní. Najnovšie majú napríklad zmluvy v Dubaji aj QR kód, keďže na realitných portáloch sa vyskytovalo množstvo falošných inzerátov a podobne,“ vysvetlil nám slovenský odborník na kryptomeny Dávid Kokavec z projektu Kryptotrejder.

Platby za nehnuteľnosti v kryptomenách akceptujú napríklad tiež v Turecku, pričom má tento platobný spôsob viacero výhod. „Turecká vláda podporuje zahraničné investície a množstvo developerov prijíma kryptomeny ako Bitcoin či Ethereum, nakoľko ide o efektívny a rýchly spôsob prevodu finančných zdrojov zo zahraničia. Využívajú ho aj ľudia, ktorí kryptomeny nikdy predtým nemali a nakúpili ich výlučne za týmto účelom,“ hovorí ďalej expert na kryptomeny.

Investície si je potrebné preveriť, tieto lokality sú najperspektívnejšie

Otázku bezpečnosti investície sme už načrtli pri platbách v kryptomenách, no vo všeobecnosti si musí každý investor dávať veľký pozor na to, cez koho a akým spôsobom nehnuteľnosť v zahraničí nadobúda. „Ako už bolo povedané, v prvom rade si musíte preveriť realitného agenta. S rozmachom tohto biznisu sa vynorilo aj množstvo slovenských realiťákov, ktorí v skutočnosti Dubaj videli iba 2- či 3-krát a teraz tam ponúkajú nehnuteľnosti,“ začala svoje odporúčania skúsená realitná agentka Monika.

„Dôležitým aspektom je aj to, ako dlho agentúra na trhu pôsobí. Pochopiteľne, tie skúsenejšie majú lepší prehľad a vedia vám poradiť lepšie. Za mojich 8 rokov v Dubaji som už videla kadečo. Nie každá investícia v Dubaji je dobrá. Jedna vec sú marketingové materiály, druhá už skutočná kvalita prevedenia,“ doplnila.

Na záver sme sa odborníkov z Nehnuteľnosti v zahraničí opýtali na to, ktoré lokality vidia ako najperspektívnejšie z hľadiska ceny, návratnosti a kvality daného regiónu. „Pre tých, ktorí nemajú väčší kapitál na Dubaj, zrejme Ras al Khaimah. Ten prechádza masívnejšou výstavbou, od Dubaja je vzdialený približne hodinu, je tam krásna príroda a je to atraktívne aj pre rodiny s deťmi. Na druhej strane záleží na tom, čo daný klient od investície očakáva,“ vyjadrili sa pre interez.

