Suma vás poriadne vytočí: Otec ukázal bloček za raňajky v obľúbenom zábavnom parku. Bežný Slovák by si ich nemohol dovoliť

Skupina chcela začať deň rozprávkovo — napokon však odchádzali z Disneylandu v Kalifornii o poznanie chudobnejší. Na raňajky si vybrali zážitkovú „princeznovskú“ verziu v jednej z tematických reštaurácií zábavného parku. Hladní, nadšení a údajne ešte netušiac, čo ich čaká, sa pustili do jedla.

Keď otec neskôr zverejnil fotografiu bločku, internet zostal v nemom úžase. Za raňajky pre piatich — troch dospelých a dve deti — zaplatili 937,65 dolára, teda približne 820 eur. A to ešte pred obslužným.

K sume muž pridal ďalších 150 dolárov (asi 130 eur) pre čašníka. „Raňajky pre princezné v Disneylande s mojimi deťmi. Skoro som vypľul kávu,“ dodal na sociálnej sieti X používateľ @jrockandrollt.

Za jediné raňajky v zábavnom parku teda nechali zhruba 1 090 dolárov, alebo zhruba 950 eur.

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2

— John “Rock & Roll” Tolkien (@jrockandrollt) June 16, 2025