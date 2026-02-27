Súd ukončil trest prvému českému teroristovi. Jeho liečba údajne splnila svoj účel

Aktuálna správa
Klaudia Oselská
TASR
Senior Jaromír Balda v roku 2017 zámerne sťal dva stromy na železničnú trať, čím spôsobil nehody vlakov.

Prípad seniora Jaromíra Baldu, ktorého v roku 2019 ako prvého v Česku odsúdili za teroristický útok, sa uzavrel. Okresný súd v Mladej Boleslavi v piatok vyhovel žiadosti o ukončenie ochrannej liečby, ktorú mu nariadili ako súčasť trestu. Balda v roku 2017 zámerne sťal dva stromy na železničnú trať, čím spôsobil nehody vlakov. Svoj čin ľutuje a nikomu neodporúča, aby ho nasledoval. O rozhodnutí informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Súd konštatoval, že Baldova liečba splnila účel a nehrozí, že by svoje konanie, za ktoré bol potrestaný, opakoval. Rozhodnutie je právoplatné. „Ja som sa s tým vyrovnal, odsúdil som vtedy sám seba. Nikomu neodporúčam, aby to nasledoval. Je mi to ľúto, nemal som to robiť,“ povedal podľa servera iDNES.cz Balda novinárom.

Tragédia sa odohrala pred 9 rokmi

V júni a júli 2017 zoťal dva stromy na železničné koľaje a v okolí rozhádzal výhražné letáky písané zámerne skomolenou češtinou, čím chcel vyvolať dojem, že stromy postínali džihádisti. V oboch prípadoch narazil do stromov vlak a len šťastnou zhodou okolností sa cestujúcim nič nestalo. Senior, ktorý vtedy sympatizoval s hnutím SPD, sa k skutkom priznal. Tvrdil však, že nechcel nikomu ublížiť.

V roku 2019 ho odsúdili na štyri roky väzenia za teroristický útok a vyhrážanie sa teroristickým činom. Stal sa vôbec prvým človekom v Česku odsúdeným za terorizmus. V roku 2020 ho s päťročnou skúšobnou lehotou podmienečne prepustili a súd mu nariadil ochrannú ambulantnú liečbu. Prihliadol na to, že 78-ročný Balda je v pokročilom veku a má zdravotné problémy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nešťastie v Bratislave: Električka zrazila chodca, premávka liniek je na mieste pozastavená

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac