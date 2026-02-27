Nešťastie v Bratislave: Električka zrazila chodca, premávka liniek je na mieste pozastavená

Na Štúrovej ulici v Bratislave zrazila v piatok popoludní električka chodca. Premávka električkových liniek je na mieste pozastavená. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Zasahuje na mieste
„Dnes krátko pred 14:30 sme na linke 158 prijali oznámenie, v zmysle ktorého na Štúrovej ulici pri električkovej zastávke s názvom Šafárikovo námestie prišlo k stretu električky s chodcom. Aktuálne na mieste policajti vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla polícia.
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku