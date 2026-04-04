Sú z nich milionári: Zlodeji vykradli bankomaty, pred políciou sú stále na úteku

Pražská polícia od sobotného rána vyšetruje výbuch na sídlisku Jižní město, ktorým neznámi páchatelia zrejme otvorili a vykradli bankomaty. Najmenej dvaja z miesta ušli na elektrických kolobežkách, píše TASR podľa správ portálov Novinky.cz a iDnes.
Čo sa stalo?
Výbuch hlásili okolo 04:20 ráno. Policajti po príjazde objavili dva poškodené a vykradnuté bankomaty, ktoré páchatelia zrejme otvorili za pomoci výbušniny. Na mieste zasahovali taktiež policajní pyrotechnici.
Polícia ČR na sociálnej sieti X uviedla, že páchatelia mohli od bankomatov prejsť desiatky kilometrov a celková škoda je vyčíslená na niekoľko miliónov českých korún. Presná čiastka však zatiaľ známa nie je.
Pražští policisté spolu s policejními pyrotechniky zasahují v ulici Opatovská v Praze 4, kde neznámý pachatel poškodil dva bankomaty.Z důvodu velkého poškození bankomatů a s tím spojeného rizika je nejbližší okolí, až do ukončení prohlídky pyrotechnikem a ohledání místa,uzavřeno.
— Policie ČR (@PolicieCZ) April 4, 2026
