Sú tváre od AI dokonalejšie ako ľudské? Vedci ukázali, ako si môžete vytrénovať oko na ich odhalenie

Zároveň je čoraz náročnejšie vedieť ich odlíšiť od skutočných. Upozorňuje na to psychologička Elidh Noyesová z Univerzity v Leedse. Podľa nej môžu byť takéto obrázky zneužité na nekalé účely, a preto je z hľadiska bezpečnosti „kľúčové testovať metódy, ktoré umožnia odhaliť obsah vytvorený umelou inteligenciou“.
Dnes už dokáže umelú inteligenciu používať prakticky ktokoľvek s pripojením na internet. O najznámejších modeloch, aj o tom, ktoré z nich patria v súčasnosti k najkvalitnejším, sme vás predtým informovali v článku, ktorý nájdete na tomto odkaze. No rásť bude aj počet ľudí, ktorí sa budú pokúšať zneužívať jej schopnosť vytvárať presvedčivé falošné fotografie.
Na riziká upozorňuje aj Katie Grayová, vedúca výskumníčka z Univerzity v Readingu. „Používajú sa na vytváranie falošných profilov na sociálnych sieťach, obchádzanie systémov overovania totožnosti či falšovanie dokumentov. Tváre vytvorené najnovšou generáciou umelej inteligencie sú mimoriadne realistické – ľudia ich často považujú za presvedčivejšie než skutočné ľudské tváre,“ priblížila.
Vedci tvrdia, že teraz našli spôsob, ako v krátkom čase výrazne zlepšiť schopnosť ľudí rozpoznávať obrázky vytvorené pomocou AI. V sérii experimentov ukázali, že už 5-minútový rýchly tréning má na tieto schopnosti zrejmý vplyv. Do výskumu sa zapojili vedci z univerzít v Readingu, Greenwichi, Leedse a Lincolne, ako aj 664 dobrovoľníkov. Výsledky publikovali v odbornom časopise Royal Society Open Science, píše IFL Science.
Falošná tvár s úsmevom a chýbajúcim zubom
Do experimentu zapojili nielen bežnú populáciu, ale aj tzv. superrozpoznávačov – ľudí, ktorí v predchádzajúcich výskumoch preukázali nadpriemerné schopnosti pri porovnávaní a rozpoznávaní skutočných a umelo generovaných tvárí.
