Sú radi, ak vôbec dorazí, bezohľadnosť ľudí nemá hraníc: Slováci prezradili, čo im najviac prekáža na hromadnej doprave

Najmä vo väčších mestách sa ľudia neraz pasujú s problémom, kde po práci zaparkovať svoje auto. Áut je veľa, no parkovacích miest je nedostatok a navyše, kto chce tráviť čas trčaním v zápche. Mohlo by sa zdať, že riešením je hromadná doprava. Neraz to ale nie je také jednoduché.
Kde ostala slušnosť?
Možno to poznáte aj vy: ráno sa ponáhľate do práce a dúfate, že električka príde načas, aby ste v tej zime nemuseli na ňu čakať večnosť. Žiaľ, iný čas príchodu vidíte na webovej stránke dopravného podniku, iný čas ukazuje elektronická tabuľa (ak vôbec funguje) a v celkom iný čas dorazí električka. Napokon ostáva ešte dúfať, že nenatrafíte na občanov, ktorí nepoznajú ani len základy slušného správania, alebo na revízorov odhodlaných za každú cenu rozpútať peklo.
Slováci prezradili, čo ich v hromadnej doprave dokáže nahnevať najviac. „Keď niekto nahlas telefonuje a rozoberá nepodstatné hlúposti,“ píše používateľka fóra. Ďalší si myslia, že jediná podstatná vec je, aby spoj prišiel načas. Ostatné im je v podstate jedno. Problémom sú neraz cestujúci, ktorí zabúdajú na hygienu.
Samostatnou kategóriou sú zvláštni ľudia, ktorí majú svoje obľúbené miesto a sú ochotní vyhodiť z neho náhodného cestujúceho, ktorý si tam sadol. Alebo ľudia, ktorí by si radi sadli, no namiesto slušnej komunikácie budú frflať, nadávať a zazerať.
Neprehľadnosť a nespoľahlivosť
Nájdu sa takí, ktorým prekážajú ľudia s kolobežkami vrážajúci do ostatných cestujúcich, alebo takí, čo si nedajú batoh dole z chrbta ani za nič. Ľuďom nie sú po vôli ani cestujúci pod vplyvom alkoholu, od ktorých človek nevie, čo má čakať. Hnevajú ich aj fajčiari, ktorí si pred nástupom ešte naposledy potiahnu, odhodia ohorok a dym vydýchnu až v autobuse či v električke.
Niektorí píšu, že hromadná doprava (v tomto prípade v Košiciach) je natoľko nespoľahlivá, že je jednoducho lepšie a výhodnejšie mať v rodine dve autá. Cestujúci sa hnevajú aj na tých, čo majú so sebou psa, avšak bez náhubku a na ľudí, ktorí si vykladajú nohy alebo tašky na sedadlá. Tiež im prekážajú tí, ktorí bezohľadne v autobuse či v električke jedia a pijú.
Jeden z používateľov sa hnevá na neprehľadné systéme, ktoré sú frustrujúce najmä pre turistu. Tarifný systém je vraj neraz komplikovaný, ak má človek prísť na to, aký lístok si vlastne má kúpiť. Samostatnou kapitolou sú ľudia, ktorí nevyčkajú, kým cestujúci vystúpia a najradšej by sa dnu natlačili cez nich.
