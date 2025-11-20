Slováci našli leták z roku 2018 a nahnevalo ich to: Potraviny zdraželi aj o 193 percent, platy ale o toľko nestúpli

Ilustračná foto: Pixabay/ Unsplash

Petra Sušaninová
Lacnejšie potraviny sa zapísali do kroniky sľubov, ktoré ostali len sľubmi.

Nejeden človek dnes ide do potravín na nákup tak trochu s obavami. Ceny vystrelili do astronomických výšin, no platy nerástli rovnakým tempom. Mnohí si tak dobre rozmyslia, čo vložia do košíka a čo nie je až také potrebné. Iní si rezignovane povzdychnú, na varenie lekvárov a pečenie keksov predsa niet času. Ako to bolo pred niekoľkým rokmi?

Koľko stáli potraviny pred 7 rokmi?

Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej hlavnou témou je zdražovanie potravín. Autor príspevku totiž objavil leták z roku 2018 a rozdiely sú vskutku zarážajúce.

Kilo bieleho hrozna stálo v roku 2018 v zľave 1,39 eura (pred zľavou 1,99 eura). Podľa aktuálneho letáka vyjde 500 gramov hrozna zákazníka na 2,29 eura v zľave (pred ňou 3,29 eura). Za kilo by to teda bolo 4,58, respektíve 6,58 eura. Podľa jedného z používateľov sa stačí pozrieť na obľúbené horalky, ktoré kedysi stáli 35 centov, no dnes za ne dáte aj 75 centov, ba dokonca aj viac. Kilogramové írske hovädzie plece stálo pred 7 rokmi 7,99 eura, dnes zaň zaplatíte 13,50 eura.

„Zdražovanie v obchodoch sa vám iba zdá“
byu/Whoopeepoop inSlovakia


Autor príspevku porovnal aj ďalšie položky. Napríklad, za kilogram jabĺk platíme takmer o euro viac, za vajcia dokonca o 1,50 eura viac. Potraviny, ktoré porovnáva v letákoch, tak podľa autora zdraželi o 98 až 193 %. Dodáva, že priemerné zdraženie sa šplhá k 148 % a pýta sa, komu za ten čas stúpol plat o 148 %.

Nechýbajú humorné reakcie

Kým niektorých to poriadne rozhorčilo, iní to poňali s humorom. Očakávajú, že z toho niektorí obvinia Hegera, Ódora a Čaputovú. Alebo prídu s tvrdením, že je to len fotoshop, ktorý spáchal Šimečka. Jeden z používateľov Redditu s nemalou dávkou sarkazmu píše, že počul, že vo vláde sú predsa ľudia, ktorí pracujú na zlepšení. Budúci rok bude ďalšia konsolidácia, tak sa vraj netreba báť, bude dobre.

Ilustračná foto: Pixabay

Niektorí si myslia, že pri súčasných technologických možnostiach nikdy nebolo rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie produkovať a dovážať potraviny, zdražovanie je ale extrémne aj napriek tomu. Veria, že ide o aroganciu tých, ktorí na tom môžu zarábať a spoliehajú sa na to, že zákazník nakúpi, nech je cena akákoľvek. Také prudké zdražovanie je vraj pritom napriek všetkým okolnostiam, ktoré hýbu svetom a cenami, neopodstatnené.

Ľudí hnevá aj fakt, že neraz vedia lacnejšie nakúpiť v zahraničí a aj s dopravou je to pre nich výhodnejšie. Niektorí chodia nakupovať potraviny do Poľska či do Rakúska. Iní si tovar, ako napríklad bicykel či knihy nechajú doviezť z Nemecka či z iných krajín, kde sú položky lacnejšie o desiatky, ba dokonca o stovky eur.

