Slováci našli leták z roku 2018 a nahnevalo ich to: Potraviny zdraželi aj o 193 percent, platy ale o toľko nestúpli

Nejeden človek dnes ide do potravín na nákup tak trochu s obavami. Ceny vystrelili do astronomických výšin, no platy nerástli rovnakým tempom. Mnohí si tak dobre rozmyslia, čo vložia do košíka a čo nie je až také potrebné. Iní si rezignovane povzdychnú, na varenie lekvárov a pečenie keksov predsa niet času. Ako to bolo pred niekoľkým rokmi?
Koľko stáli potraviny pred 7 rokmi?
Na Reddite sa objavila diskusia, v ktorej hlavnou témou je zdražovanie potravín. Autor príspevku totiž objavil leták z roku 2018 a rozdiely sú vskutku zarážajúce.
Kilo bieleho hrozna stálo v roku 2018 v zľave 1,39 eura (pred zľavou 1,99 eura). Podľa aktuálneho letáka vyjde 500 gramov hrozna zákazníka na 2,29 eura v zľave (pred ňou 3,29 eura). Za kilo by to teda bolo 4,58, respektíve 6,58 eura. Podľa jedného z používateľov sa stačí pozrieť na obľúbené horalky, ktoré kedysi stáli 35 centov, no dnes za ne dáte aj 75 centov, ba dokonca aj viac. Kilogramové írske hovädzie plece stálo pred 7 rokmi 7,99 eura, dnes zaň zaplatíte 13,50 eura.
„Zdražovanie v obchodoch sa vám iba zdá“
byu/Whoopeepoop inSlovakia
Autor príspevku porovnal aj ďalšie položky. Napríklad, za kilogram jabĺk platíme takmer o euro viac, za vajcia dokonca o 1,50 eura viac. Potraviny, ktoré porovnáva v letákoch, tak podľa autora zdraželi o 98 až 193 %. Dodáva, že priemerné zdraženie sa šplhá k 148 % a pýta sa, komu za ten čas stúpol plat o 148 %.
Nechýbajú humorné reakcie
Kým niektorých to poriadne rozhorčilo, iní to poňali s humorom. Očakávajú, že z toho niektorí obvinia Hegera, Ódora a Čaputovú. Alebo prídu s tvrdením, že je to len fotoshop, ktorý spáchal Šimečka. Jeden z používateľov Redditu s nemalou dávkou sarkazmu píše, že počul, že vo vláde sú predsa ľudia, ktorí pracujú na zlepšení. Budúci rok bude ďalšia konsolidácia, tak sa vraj netreba báť, bude dobre.
Niektorí si myslia, že pri súčasných technologických možnostiach nikdy nebolo rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie produkovať a dovážať potraviny, zdražovanie je ale extrémne aj napriek tomu. Veria, že ide o aroganciu tých, ktorí na tom môžu zarábať a spoliehajú sa na to, že zákazník nakúpi, nech je cena akákoľvek. Také prudké zdražovanie je vraj pritom napriek všetkým okolnostiam, ktoré hýbu svetom a cenami, neopodstatnené.
Ľudí hnevá aj fakt, že neraz vedia lacnejšie nakúpiť v zahraničí a aj s dopravou je to pre nich výhodnejšie. Niektorí chodia nakupovať potraviny do Poľska či do Rakúska. Iní si tovar, ako napríklad bicykel či knihy nechajú doviezť z Nemecka či z iných krajín, kde sú položky lacnejšie o desiatky, ba dokonca o stovky eur.
Nahlásiť chybu v článku