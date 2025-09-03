STVR zrušila ďalšiu reláciu: Skúška sirén končí, tvorcovia nevedia prečo. Nikto im dôvod neoznámil

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa rozhodla ukončiť vysielanie známej rozhlasovej relácie Skúška sirén. Podľa jej tvorcov im nebol oznámený žiadny dôvod. Spolu s touto reláciou končí aj program Abeceda klaunov a formát Overovňa, ktorý sa venoval vysvetľovaniu konšpirácií a dezinformácií.
Na zrušenie upozornili samotní autori, ktorí priznali, že s takýmto krokom verejnoprávneho rozhlasu počítali, no napriek tomu ich mrzí. „Ruku na srdce, už dva roky sme sa pýtali: ‚Čo robíme zle, že nás ešte nezrušili?‘ No, tak sme sa dočkali. Prekvapení teda nie sme. Skôr nás to veľmi mrzí,“ uviedli tvorcovia Skúšky sirén.
Humor v rozhlase ako lakmusový papierik slobody slova
Relácia bola medzi poslucháčmi obľúbená práve pre svoj odľahčený humor a originálnu satiru. Autori sa však obávajú, že jej koniec symbolizuje aj ústup humoru ako dôležitej tradície verejnoprávneho rozhlasu. „Humor v rozhlase býval jednoducho lakmusovým papierikom slobody slova. Ak musel odísť, niečo bolo veľmi zle,“ napísali.
Rozlúčka po siedmich rokoch a vyše stovke piesní
Vo svojom facebookovom statuse sa tvorcovia poďakovali všetkým verným poslucháčom za dlhé roky podpory a prezradili, že za sedem rokov vysielania vzniklo viac ako sedemdesiat dielov, vyše sto piesní a množstvo skečov.
„Veľmi by sme chceli veriť, že končíme len my a nie inštitúcia zábavníkov. Že rozhlas dá šancu novým talentom, novým humoristom, že nás nahradí novou kvalitou. Nech už to skončí akokoľvek, chceli by sme sa vám, milé naše poslucháčstvo, z celého srdca poďakovať za dlhé roky priazne a milé slová podpory či už na našom profile, alebo pri osobných stretnutiach. Končí sa etapa, ktorá trvala sedem rokov… Bolo to pekné, kým to trvalo. Budeme vám chýbať, a vy nám tiež,“ napísali.
Dlhoročný projekt trojice autorov
Skúšku sirén pripravovali Tomáš Hudák, Samo Trnka a Kamil Mikulčík. Rádio Slovensko ju vysielalo každú štvrtú nedeľu po 11. hodine. Relácia patrila medzi stálice zábavného rozhlasového vysielania a svojou osobitou satirou mala stabilné publikum.
