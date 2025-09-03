Obľúbená čokoláda sa dočkala veľkej zmeny, no páčiť sa vám nebude: Zákazníci zúria a podávajú žalobu

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
V Nemecku vyvolala rozruch zmena veľkosti čokolády Milka.

Zmenšovanie produktov so zachovanou, či dokonca s vyššou cenou, sa stalo akýmsi trendom posledných rokov. Ide o trik zo strany výrobcov, pri ktorom sa zachová či mierne zvýši cena, no produkt zostáva na prvý pohľad rovnaký. Presne toto sa teraz stalo aj so známou čokoládou.

V Nemecku vyvolala rozruch zmena veľkosti čokolády Milka. Klasická tabuľka sa zmenšila zo 100 g na 90 g, pričom cena zostala rovnaká. Spotrebiteľská organizácia v Hamburgu podala na výrobcu, firmu Mondelez, žalobu, pretože obaly zostali takmer nezmenené a zákazníci môžu byť podľa nej týmto klamaní, hoci sa stačí pozrieť na gramáž uvedenú na obale. O téme píše CNN Prima News a odvoláva sa na web Lebensmittel Praxis a denník Bild.

Zákazník si to nevšimne

Informácie o menšom obsahu sú uvedené drobným písmom. Tento postup je podľa organizácie formou skrytého zdražovania. Výrobcovia mierne znižujú množstvo produktu, ale cena zostáva rovnaká, takže zákazník za rovnakú sumu dostane menej tovaru.

Podobný scenár sa odohral v Českej republike, kde sa tiež zmenšili balenia Milky. V praxi sa tabuľka čokolády nezmenšila na dĺžku, len je mierne tenšia, zatiaľ čo tradičný fialový obal zostal rovnaký. Mondelez zmenu obhajuje rastúcimi nákladmi na kakao, energiu, dopravu a balenie a tvrdí, že úprava bola potrebná, aby značka zostala konkurencieschopná.

Takéto praktiky a iné skryté úpravy obsahu sa tak stávajú stále bežnejším obchodným trikom. Pri našom menšom internetovom prieskume, pri ktorom sme spomínaný produkt pozerali vo viacerých obchodoch, sa potvrdilo, že predajcovia ponúkajú 90-gramové balenie tejto pochúťky aj u nás a nájsť 100-gramové je skôr výnimkou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini skritizoval Kotlára, neurobil, čo mal: Analýzu SAV musíme akceptovať a vláda nesmie vedcov podhadzovať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac