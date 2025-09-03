Obľúbená čokoláda sa dočkala veľkej zmeny, no páčiť sa vám nebude: Zákazníci zúria a podávajú žalobu

Zmenšovanie produktov so zachovanou, či dokonca s vyššou cenou, sa stalo akýmsi trendom posledných rokov. Ide o trik zo strany výrobcov, pri ktorom sa zachová či mierne zvýši cena, no produkt zostáva na prvý pohľad rovnaký. Presne toto sa teraz stalo aj so známou čokoládou.
V Nemecku vyvolala rozruch zmena veľkosti čokolády Milka. Klasická tabuľka sa zmenšila zo 100 g na 90 g, pričom cena zostala rovnaká. Spotrebiteľská organizácia v Hamburgu podala na výrobcu, firmu Mondelez, žalobu, pretože obaly zostali takmer nezmenené a zákazníci môžu byť podľa nej týmto klamaní, hoci sa stačí pozrieť na gramáž uvedenú na obale. O téme píše CNN Prima News a odvoláva sa na web Lebensmittel Praxis a denník Bild.
Zákazník si to nevšimne
Informácie o menšom obsahu sú uvedené drobným písmom. Tento postup je podľa organizácie formou skrytého zdražovania. Výrobcovia mierne znižujú množstvo produktu, ale cena zostáva rovnaká, takže zákazník za rovnakú sumu dostane menej tovaru.
Podobný scenár sa odohral v Českej republike, kde sa tiež zmenšili balenia Milky. V praxi sa tabuľka čokolády nezmenšila na dĺžku, len je mierne tenšia, zatiaľ čo tradičný fialový obal zostal rovnaký. Mondelez zmenu obhajuje rastúcimi nákladmi na kakao, energiu, dopravu a balenie a tvrdí, že úprava bola potrebná, aby značka zostala konkurencieschopná.
Takéto praktiky a iné skryté úpravy obsahu sa tak stávajú stále bežnejším obchodným trikom. Pri našom menšom internetovom prieskume, pri ktorom sme spomínaný produkt pozerali vo viacerých obchodoch, sa potvrdilo, že predajcovia ponúkajú 90-gramové balenie tejto pochúťky aj u nás a nájsť 100-gramové je skôr výnimkou.
