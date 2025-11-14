Študentov donútili zmyť z chodníka nevinný kriedový nápis: Museli si kúpiť aj vlastné špongie

Foto: Médiá KU

Roland Brožkovič
Na chodník napísali nápis "Ideme zlým smerom".

Takzvaná „kriedová vlna“ sa stala trendom posledných dní na Slovensku a študenti po celej krajine píšu na chodníky rôzne odkazy Ficovej vláde. Celé to spustil 19-ročný študent Michal z Popradu, ktorý sa rozhodol vyjadriť svoj názor netradične. Kriedou pred školou. Na chodník pred Spojenou školou Dominika Tatarku napísal heslo „Dosť bolo Fica“ a pridal aj vulgárny odkaz na ruského prezidenta Putina.

To následne vyvolalo reakciu a pripojili sa k nemu tisíce ďalších študentov. Medzi nich patria aj študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí na chodník napísali nápis „Ideme zlým smerom“. Následne ich mal príslušník SBS z rektorátu prinútiť, aby nápis zmyli, píše študentský časopis Zumag.

Bez vulgarizmov

„Išli sme okolo desiatej pred knižnicu a rozhodli sme sa, že napíšeme na chodník ‘Ideme zlým smerom’, to bol náš plán. Bez vulgarizmov, bez urážok, dokonca sme ani Fica nespomenuli,“ povedala študentka Filozofickej fakulty. Prerušil ich však spomínaný SBS-kár. Ten ich upozornil, aby neznečisťovali súkromný pozemok, a požiadal ich o predloženie preukazu ISIC. Následne s kartou odišiel, po chvíli sa vrátil a študentom nariadil, aby nápis zmyli, ako aj ďalšie naokolo.

„Museli sme si kúpiť vlastné špongie a vodu na to, aby sme to zmyli, a SBS-kár si to aj odfotil,“ doplnila študentka. Na celý problém vraj upozornila neznáma pani z knižnice. „Keď tá pani prechádzala okolo nás, keď sme to čistili, čítala si nápisy a pýtala sa, či nám mladým už úplne nepreplo.“

O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú školu a v prípade jeho dodania budeme článok aktualizovať.

