Streľba v USA na Národnú gardu: Obvinený svoju vinu poprel, pôsobil v afganskej armáde podporovanej CIA

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Strelec, ktorý svoju vinu poprel, vraj slúžil v afganskej armáde a do Spojených štátov imigroval v roku 2021.

Muž obvinený zo streľby na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone v utorok poprel svoju vinu. Čelí obvineniam z vraždy prvého stupňa, držby strelnej zbrane počas násilného zločinu a ozbrojeného napadnutia so zámerom usmrtenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Podozrivý 29-ročný afganský imigrant Ramhánulláh Lakanwál sa v utorok po prvýkrát objavil pred súdom prostredníctvom videohovoru z nemocničného lôžka. Počas incidentu bol postrelený a teraz je hospitalizovaný. Jeho advokát vyhlásil, že popiera svoju vinu z obvinení v prípade streľby 26. novembra.

Postrelená 20-ročná vojačka Sarah Beckstromová na druhý deň zraneniam podľahla. Úrad generálnej prokurátorky USA pre okres Columbia Jeanine Pirrovej v piatok informoval o rozšírení obvinení o vraždu prvého stupňa.

Druhým postreleným je 24-ročný seržant Andrew Wolfe a jeho stav je stále kritický. Bližšie informácie o možnom motíve útoku nie sú známe.

Strelec vraj slúžil v afganskej armáde

Známi zadržaného strelca tvrdia, že slúžil v jednotke afganskej armády podporovanej americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a v septembri 2021 imigroval do Spojených štátov. Federálni prokurátori uviedli, že to bolo v rámci programu Operation Allies Welcome. Cieľom bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi, keď moc v krajine v roku 2021 opäť prevzalo militantné hnutie Taliban.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Washington zažil cielený útok na hliadku Národnej gardy: Identita podozrivého je už známa, FBI koná…

