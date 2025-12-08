Streľba v obchodnom stredisku: V Osle strieľal iba 19-rocný muž, nad centrom hliadkuje vrtuľník

Aktuálna správa
Martin Cucík
V Nórsku hlásili streľbu v nákupnom stredisku.

Nórska metropola zažila v pondelok dopoludnia dramatickú situáciu. Nákupné centrum Storo Storsenter na severe Osla museli evakuovať po tom, čo mladý muž vystrelil zo zbrane priamo vo vnútorných priestoroch. Polícia potvrdila, že ide o 19-ročného podozrivého, ktorý bol krátko po incidente zadržaný.

Podľa informácií nórskych médií teenager krátko pred výstrelom sám kontaktoval políciu a oznámil, že má pri sebe zbraň a nachádza sa v obchodnom centre. O chvíľu neskôr padol jeden výstrel. Smerovať mal do stropu strediska. Informoval o tom portál Metro.co.uk.

Svedkovia opisovali chaotickú situáciu, keď zákazníci v panike utekali z budovy. Zasahujúce jednotky okamžite uzavreli priestor a pomohli zamestnancom pri evakuácii. Neboli zatiaľ hlásené žiadne zranenia.

Centrum sleduje aj policajný vrtuľník

Polícia pripúšťa možnosť, že na incidente sa mohlo podieľať viacero ľudí. Celý priestor okolo obchodného centra bol rýchlo uzavretý policajnými hliadkami a dianie sleduje aj policajný vrtuľník.

Zodpovedné orgány potvrdili, že miesto útoku je už zabezpečené. Zároveň dôrazne vyzývajú obyvateľov, aby sa nepribližovali k okoliu Storo Storsenter, aby záchranné zložky mohli zasahovať bez prekážok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia na Tenerife má smutný záver: Vlna strhla do vody Slovákov, dvaja zomreli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac