Streľba v obchodnom stredisku: V Osle strieľal iba 19-rocný muž, nad centrom hliadkuje vrtuľník

Nórska metropola zažila v pondelok dopoludnia dramatickú situáciu. Nákupné centrum Storo Storsenter na severe Osla museli evakuovať po tom, čo mladý muž vystrelil zo zbrane priamo vo vnútorných priestoroch. Polícia potvrdila, že ide o 19-ročného podozrivého, ktorý bol krátko po incidente zadržaný.
Podľa informácií nórskych médií teenager krátko pred výstrelom sám kontaktoval políciu a oznámil, že má pri sebe zbraň a nachádza sa v obchodnom centre. O chvíľu neskôr padol jeden výstrel. Smerovať mal do stropu strediska. Informoval o tom portál Metro.co.uk.
Svedkovia opisovali chaotickú situáciu, keď zákazníci v panike utekali z budovy. Zasahujúce jednotky okamžite uzavreli priestor a pomohli zamestnancom pri evakuácii. Neboli zatiaľ hlásené žiadne zranenia.
Centrum sleduje aj policajný vrtuľník
Polícia pripúšťa možnosť, že na incidente sa mohlo podieľať viacero ľudí. Celý priestor okolo obchodného centra bol rýchlo uzavretý policajnými hliadkami a dianie sleduje aj policajný vrtuľník.
Zodpovedné orgány potvrdili, že miesto útoku je už zabezpečené. Zároveň dôrazne vyzývajú obyvateľov, aby sa nepribližovali k okoliu Storo Storsenter, aby záchranné zložky mohli zasahovať bez prekážok.
Nahlásiť chybu v článku