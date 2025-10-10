Strašidelne zábavné atrakcie a program: taký je Halloween vo Familyparku

Atmosféru doladí krása jesene s pestrofarebným lístím, ale aj tajomná hmla sychravých dní. Či už sa vaše dieťa teší na nosenie kostýmov, alebo na sladké dobroty, existuje zábavný park, ktorý splní všetky halloweenske želania. Len hodinu autom od Bratislavy, vo Familyparku, zažijete Halloween ako sa patrí.
Warm-up, ktorý vám navodí zimomriavky
Kto povedal, že Halloween nemôžete oslavovať celý október? Vo Familyparku na vás okrem hlavného halloweenskeho programu čaká aj Halloweenska warm-up párty, ktorá sa uskutoční už cez víkend 17. – 19. októbra. Tešiť sa môžete na nezabudnuteľne desivý, ale aj zábavný program, ktorý poteší každého člena rodiny. Zažite strhujúcu Show s kocúrom Filippom s množstvom tanečných a hudobných čísel. Skutočné kúzla predvedie mentalista Alex Ray vo svojom interaktívnom vystúpení plnom mágie, ohýbania kovov a čítania myšlienok. Odvážlivci by si nemali nechať ujsť strašidelné domy The Underground a Nightmare Manor so živými hercami. Z Talianska pricestuje The Gipsy Marionettist s jeho vtipným bábkovým vystúpením, ktoré rozosmeje aj toho najmenšieho diváka. A chýbať nebude ani každoročná zábava v podaní Troch spievajúcich tekvíc, pouličných vystúpení a strašidelného maľovania na tvár. Okrem špeciálneho programu môžete zažiť klasické atrakcie s okúzľujúcou atmosférou jesene a nechať sa ohúriť rozžiareným Familyparkom z vrcholu horských dráh.
Traste sa od smiechu – Halloween je tu!
Aj tento rok sa môžete tešiť na Filippovu strašidelnú párty, ktorá uchváti každého fanúšika Halloweenu. Od 24. októbra do 2. novembra vás čaká celodenný program plný vystúpení a aktivít. Vo veľkom cirkusovom stane vás ohromia Fantastické šou s maskotmi parku kocúrom Filippom a mačkou Minky. Nezabudnuteľný zážitok zaručia zábavné akrobatické vystúpenia, elegancia vzdušnej špirály, kúzelníci s magickými trikmi, alebo ohromujúce vystúpenie Bartigerzzz. Dve šou pre deti a dve večerné šou ponúkajú vzrušujúcu zábavu pre celú rodinu. Keďže kapacita cirkusu je obmedzená, odporúčame si zabezpečiť lístky čo najskôr. Okrem lístkov na šou si viete vopred zakúpiť aj denné lístky na Warm-up a Filippovu strašidelnú párty online za výhodnejšiu cenu.
Zo záhrobia až za brány Familyparku
Halloweensky program nekončí v cirkuse, ale pokračuje v celom areáli parku. Rovnako ako na Warm-upe, tak aj na Filippovej párty nájdete strašidelné domy, pouličné vystúpenia a maľovanie na tvár. Do sveta mágie vás vtiahne čarodejník Patrick Kulo vo svojej šou Temné Kúzla. O poriadnu dávku úžasu sa postará rakúsky rezbársky majster Alex Neumayer, ktorý vdýchne život tekvicovým strašiakom – jeho majstrovské diela si dokonca môžete odniesť so sebou domov. Franz Löchinger a jeho hovoriace bicie vytvoria hudobnú atmosféru, ktorej rytmus sa bude niesť celým parkom. A dvakrát za deň môžete v parku stretnúť aj strašidelný sprievod – nechajte sa prekvapiť, aké strašidlá tento rok pôjdu práve po vás!
Podrobný program a všetky dôležité informácie nájdete na stránke familypark.at/sk. Vstup do parku je garantovaný len s online vstupenkou, preto odporúčame kúpiť si vstup vopred. Držitelia celoročných lístkov si vstup na Filippovu strašidelnú párty musia zarezervovať bezplatne online! Počas Warm-up víkendu od 17. do 19. októbra bude park otvorený v piatok a sobotu od 10:00 do 20:00 a v nedeľu od 10:00 do 18:00. Počas Filippovej strašidelnej párty od 24. októbra do 2. novembra, bude park otvorený každý deň od 11:00 do 21:00. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú atmosféru plnú svetiel, kúziel a nezabudnuteľných zážitkov jedine vo Familyparku.
