Strana SaS hlási novú posilu: Do tímu prichádza známy diplomat, podľa ktorého je Slovensko na bode zlomu

Foto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Dana Kleinová
Strana Sloboda a Solidarita má novú posilu.

Strana Sloboda a Solidarita oznámila novú posilu v tíme. Do jej radov sa pridal diplomat a medzinárodný právnik Ivan Novotný, ako informovala strana na sociálnej sieti.

„Situácia vo svete je vážna a sme na bode zlomu. Slovensko dnes prestalo byť spoľahlivým partnerom. Politika na štyri svetové strany zlyhala, naši partneri nás nevedia čítať a v dôsledku toho zostávame sami. Musíme sa vrátiť do nášho prirodzeného prostredia – k našim európskym spojencom,“ povedal dnes pri predstavení Ivan Novotný, píše sa v príspevku.

Pozri aj:
