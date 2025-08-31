Strach ju paralyzoval uprostred ferraty: Slovenskej turistke museli pomáhať horskí záchranári, uviazla v náročnom teréne

Slovenská turistka uviazla v nedeľu podvečer na ferrate na Martinských holiach. Dvadsaťdeväťročná žena nemohla výstup ťažším variantom dokončiť pre silný strach. Pomáhali jej horskí záchranári.
Žene na pomoc pozemne vyrazili zo záchrannej stanice Horskej záchrannej služby (HZS) na Martinských holiach jeden profesionálny záchranár HZS a jeden dobrovoľný zmluvný horský záchranár.
Evakuácia pomocou lanovej techniky
„Po príchode na miesto slovenskú turistku evakuovali pomocou lanovej techniky z exponovaného terénu a následne ju sprevádzali k vrcholu ferraty, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala samostatne,“ uviedla HZS na svojom webe.
