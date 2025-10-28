Steve Jobs používal test s obľúbeným nápojom Slovákov: Takto sa vedel miliardár obklopiť top hráčmi, mnohí by zlyhali

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Chcete si vytvoriť prostredie plné silných jedincov?

Inšpirovať sa viete metódou Steva Jobsa. Velikán bol známy svojím neortodoxným prístupom a mnohé jeho zvyky dvíhali nejedno obočie. Ale nedá sa poprieť, že práve tým sa odlíšil: kde ostatní hľadali tradíciu, on hľadal novelu. A vďaka tomu vybudoval jednu z najúspešnejších firiem na našej planéte.

Dnes je Apple podpisom minimalistického luxusu, ktorý ľudí zvádza svojou priamosťou. Už to nie je zariadenie, ale technologický kult: keď si ho raz kúpite, len málokedy dokážete prejsť na inú značku.

Foto: Joi Ito from Inbamura, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Za astronomickým úspechom firmy stojí aj netradičná metóda, ktorou Steve Jobs naberal nových zamestnancov. Podobne ako mnohí veľkí podnikatelia, aj on pochopil, že schopnosti málokedy prevýšia ľudskú kvalitu. Tzv. hard skills sa dajú naučiť, ale charakter vám nikto do tela nevloží.

Všetci predsa dobre vieme, že už jediný toxický článok dokáže spomaliť celý tím, a jediný zlý manažér rozložiť celú sekciu. Ako opísal LAD Bible, práve preto zaviedol Jobs svoj pivný test.

Pohovor na pive, ktorý rozhodol o všetkom

Pivný test je metóda pohovoru, ktorá vynecháva formálne stretnutie medzi bielymi stenami. Kandidát si s gigantom musel skočiť na pivo a prijímacie konanie ako také začalo vždy nenápadne.

„Ako si trávil posledné leto?“ opýtal sa nádejného člena tímu Jobs. Počkal, kým opadla úzkosť a tlak. Potom prišli otázky, ktoré smerovali hlbšie: „Kedy si naposledy dosiahol niečo veľké? Čo pre teba znamená slovo ‘spokojnosť’?“

Ilustračná foto: Needpix

Na žiadnu z otázok neexistovalo niečo ako správna odpoveď. Jobs pri ich kladení nehľadal dokonalý životopis, ale človeka s pevnou náturou, asertívnym postojom a so správnou energiou. Chcel spoznať uchádzača, s ktorým by si pokojne zašiel na pivo aj druhýkrát. Pre muža takéhoto kalibru to muselo znamenať aj fakt, že z takejto osoby vyžarovala inšpiratívnosť, pevná ruka a niečo „navyše“.

Vo viacerých rozhovoroch neskôr vysvetlil, že v hľadáčiku mal tzv. hráčov typu A – silných ľudí, ktorí dokážu rásť spolu s inými výnimočnými ľuďmi: „Ak získate viac takýchto hráčov naraz, vytvoríte prostredie plné energie. Milujú spoluprácu, pretože nikdy predtým nedostali šancu robiť s takými silnými ľuďmi ako sú oni sami,“ povedal.

A zdá sa, že jeho taktika nevyšla nazmar. Kým nás opustil, spolu so svojím tímom predstavil svetu iPod, iPhone a iPad: trio, ktoré ovládlo technologický svet.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z odpovede zostali v nemom šoku: Vedci dali modelu umelej inteligencie antickú hádanku, starú 2400…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac