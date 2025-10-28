Steve Jobs používal test s obľúbeným nápojom Slovákov: Takto sa vedel miliardár obklopiť top hráčmi, mnohí by zlyhali

Inšpirovať sa viete metódou Steva Jobsa. Velikán bol známy svojím neortodoxným prístupom a mnohé jeho zvyky dvíhali nejedno obočie. Ale nedá sa poprieť, že práve tým sa odlíšil: kde ostatní hľadali tradíciu, on hľadal novelu. A vďaka tomu vybudoval jednu z najúspešnejších firiem na našej planéte.
Dnes je Apple podpisom minimalistického luxusu, ktorý ľudí zvádza svojou priamosťou. Už to nie je zariadenie, ale technologický kult: keď si ho raz kúpite, len málokedy dokážete prejsť na inú značku.
Za astronomickým úspechom firmy stojí aj netradičná metóda, ktorou Steve Jobs naberal nových zamestnancov. Podobne ako mnohí veľkí podnikatelia, aj on pochopil, že schopnosti málokedy prevýšia ľudskú kvalitu. Tzv. hard skills sa dajú naučiť, ale charakter vám nikto do tela nevloží.
Všetci predsa dobre vieme, že už jediný toxický článok dokáže spomaliť celý tím, a jediný zlý manažér rozložiť celú sekciu. Ako opísal LAD Bible, práve preto zaviedol Jobs svoj pivný test.
Pohovor na pive, ktorý rozhodol o všetkom
Pivný test je metóda pohovoru, ktorá vynecháva formálne stretnutie medzi bielymi stenami. Kandidát si s gigantom musel skočiť na pivo a prijímacie konanie ako také začalo vždy nenápadne.
„Ako si trávil posledné leto?“ opýtal sa nádejného člena tímu Jobs. Počkal, kým opadla úzkosť a tlak. Potom prišli otázky, ktoré smerovali hlbšie: „Kedy si naposledy dosiahol niečo veľké? Čo pre teba znamená slovo ‘spokojnosť’?“
Na žiadnu z otázok neexistovalo niečo ako správna odpoveď. Jobs pri ich kladení nehľadal dokonalý životopis, ale človeka s pevnou náturou, asertívnym postojom a so správnou energiou. Chcel spoznať uchádzača, s ktorým by si pokojne zašiel na pivo aj druhýkrát. Pre muža takéhoto kalibru to muselo znamenať aj fakt, že z takejto osoby vyžarovala inšpiratívnosť, pevná ruka a niečo „navyše“.
Vo viacerých rozhovoroch neskôr vysvetlil, že v hľadáčiku mal tzv. hráčov typu A – silných ľudí, ktorí dokážu rásť spolu s inými výnimočnými ľuďmi: „Ak získate viac takýchto hráčov naraz, vytvoríte prostredie plné energie. Milujú spoluprácu, pretože nikdy predtým nedostali šancu robiť s takými silnými ľuďmi ako sú oni sami,“ povedal.
A zdá sa, že jeho taktika nevyšla nazmar. Kým nás opustil, spolu so svojím tímom predstavil svetu iPod, iPhone a iPad: trio, ktoré ovládlo technologický svet.
