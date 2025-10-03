Ste tu za 9 hodín: Našli sme miesto, ktoré vyzerá ako z rozprávky bratov Grimmovcov. Je ideálne na jesennú dovolenku

Keď letné horúčavy pominú a stromy sa zafarbia do zemitých tónov, je ten správny čas stráviť pár dní v horách. Mnohé európske krajiny sú v tomto období očarujúce, priam až rozprávkové.
Magazín Time Out preto zostavil rebríček tých najkrajších jesenných turistických destinácií v Európe, v ktorom sa napríklad objavila chorvátska Istria, Schwarzwald v Nemecku, ale aj lacná destinácia – Albánsko s Prekliatymi horami, označované tiež ako albánske Alpy.
Chorvátsko stojí za návštevu aj počas jesene
Istria možno na prvý pohľad nepôsobí ako jesenná turistická destinácia, ale tento polostrov na severe Chorvátska je domovom Prírodného parku Učka, ktorého dominantou je vrchol Vojak s výškou 1 401 metrov nad morom. Z tejto výšky sa tak naskytá krásny výhľad na vinice a trblietavý Jadran, ktorý vám vyrazí dych.
Nájdete tu však aj chodník Siedmich vodopádov pri Buzete, kde môžete pozorovať nádherné vodné kaskády, lesné zákutia a kamenné mosty, ktoré vytvárajú filmovú kulisu. Nemenej očarujúce sú stredoveké mestečká Motovun a Grožnjan, ktoré sú ukryté na neďalekých kopcoch.
Rozprávka naživo
Na opačnom konci Európy, v juhozápadnom Nemecku, približne 9 hodín cesty autom od slovenských hraníc, nájdete Schwarzwald, v preklade Čierny les, ktorý vyzerá ako z kníh bratov Grimmovcov.
Hory sa tu tiahnu v dĺžke až 200 kilometrov. Lesy sú husté, tajomné a plné ľadovcových jazier, z ktorých najznámejšie je Mummelsee. Pre milovníkov turistiky sú tu stovky značených trás, od romantických lesných chodníkov, až po náročnejšie výstupy.
Najlepšie jesenné turistické destinácie v Európe
Kyklady, Grécko
Alsasko, Francúzsko
Apúlia a Basilicata, Taliansko
Atény, Delfy a Meteora, Grécko
Západný Cork, Írsko
Madrid do Porta, Španielsko a Portugalsko
Istria, Chorvátsko
Amalfské pobrežie, Taliansko
Mont Blanc, Francúzsko
Madeira, Portugalsko
Liparské ostrovy, Sicília
Valencia, Španielsko
Jersey, Normanské ostrovy
Tenerife, Kanárske ostrovy, Španielsko
Schwarzwald, Nemecko
Suditrol, Taliansko
Azory, Portugalsko
Malta a Gozo
La Gomera, Kanárske ostrovy, Španielsko
Lýcia, Turecko
Lombardsko, Taliansko
Prekliate hory, Albánsko
Atlasské hory, Maroko
Piemont, Taliansko
Sardínia, Taliansko
