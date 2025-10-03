Ste tu za 9 hodín: Našli sme miesto, ktoré vyzerá ako z rozprávky bratov Grimmovcov. Je ideálne na jesennú dovolenku

Schwarzwald, Nemecko, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Pripravte si turistické topánky.

Keď letné horúčavy pominú a stromy sa zafarbia do zemitých tónov, je ten správny čas stráviť pár dní v horách. Mnohé európske krajiny sú v tomto období očarujúce, priam až rozprávkové. 

Magazín Time Out preto zostavil rebríček tých najkrajších jesenných turistických destinácií v Európe, v ktorom sa napríklad objavila chorvátska Istria, Schwarzwald v Nemecku, ale aj lacná destinácia – Albánsko s Prekliatymi horami, označované tiež ako albánske Alpy.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Navštívili sme krásnu vyhliadku vo Švajčiarsku, ostali sme očarení: Prechádzali sme cez serpentíny a pozorovali Alpy
2.
U susedov vyrástol tajomný a gigantický zámok: Má nejasnú úlohu a poriadne kontroverzný príbeh
3.
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Zobraziť všetky články (71)

Chorvátsko stojí za návštevu aj počas jesene

Istria možno na prvý pohľad nepôsobí ako jesenná turistická destinácia, ale tento polostrov na severe Chorvátska je domovom Prírodného parku Učka, ktorého dominantou je vrchol Vojak s výškou  1 401 metrov nad morom. Z tejto výšky sa tak naskytá krásny výhľad na vinice a trblietavý Jadran, ktorý vám vyrazí dych.

Nájdete tu však aj chodník Siedmich vodopádov pri Buzete, kde môžete pozorovať nádherné vodné kaskády, lesné zákutia a kamenné mosty, ktoré vytvárajú filmovú kulisu. Nemenej očarujúce sú stredoveké mestečká Motovun Grožnjan, ktoré sú ukryté na neďalekých kopcoch.

Rozprávka naživo

Na opačnom konci Európy, v juhozápadnom Nemecku, približne 9 hodín cesty autom od slovenských hraníc, nájdete Schwarzwald, v preklade Čierny les, ktorý vyzerá ako z kníh bratov Grimmovcov.

Hory sa tu tiahnu v dĺžke až 200 kilometrov. Lesy sú husté, tajomné a plné ľadovcových jazier, z ktorých najznámejšie je Mummelsee. Pre milovníkov turistiky sú tu stovky značených trás, od romantických lesných chodníkov, až po náročnejšie výstupy.

Mummelsee, foto: Norbert Hüttisch, Karlsruhe, Licencia CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Najlepšie jesenné turistické destinácie v Európe

Kyklady, Grécko

Alsasko, Francúzsko

Apúlia a Basilicata, Taliansko

Atény, Delfy a Meteora, Grécko

Západný Cork, Írsko

Madrid do Porta, Španielsko a Portugalsko

Istria, Chorvátsko

Amalfské pobrežie, Taliansko

Mont Blanc, Francúzsko

Madeira, Portugalsko

Liparské ostrovy, Sicília

Valencia, Španielsko

Jersey, Normanské ostrovy

Tenerife, Kanárske ostrovy, Španielsko

Schwarzwald, Nemecko

Suditrol, Taliansko

Azory, Portugalsko

Malta a Gozo

La Gomera, Kanárske ostrovy, Španielsko

Lýcia, Turecko

Lombardsko, Taliansko

Prekliate hory, Albánsko

Atlasské hory, Maroko

Piemont, Taliansko

Sardínia, Taliansko

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme krásnu vyhliadku vo Švajčiarsku, ostali sme očarení: Prechádzali sme cez serpentíny a pozorovali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac