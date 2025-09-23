Ukrajinské drony v Moskve spôsobili paniku: Lietadlá leteli len pár metrov nad budovami, uzavreli vzdušný priestor

Ukrajina počas noci na utorok uskutočnila sériu útokov dronmi na Moskvu. Ako referuje web Kyiv Independent, podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina bolo zostrelených 34 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že celkovo bolo zostrelených 69 ukrajinských dronov nad deviatimi ruskými regiónmi vrátane Moskovskej oblasti a okupovaného Krymu. V dôsledku útokov bol uzavretý vzdušný priestor nad Moskvou, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu prevádzky na moskovských letiskách.
Kyjev sa nevyjadril
Napriek tomu sa na sociálnych sieťach objavili videá lietadiel, ktoré počas útokov ukrajinských dronov leteli tesne nad strechami moskovských mrakodrapov. Sobianin uviedol, že neboli hlásené žiadne obete ani škody. Kyjev nezverejnil žiadne vyjadrenie k týmto útokom a nezávislé overenie informácií nie je momentálne možné.
😳 Low-flying cargo plane spotted over Moscow
Eyewitnesses report that, allegedly during the drone attack and the shutdown of Sheremetyevo Airport, a cargo airliner flew at low altitude over the Novaya Moskva district. https://t.co/9qkwoMQCF1 pic.twitter.com/di9SYZkdLp
— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025
Tieto útoky prichádzajú v čase, keď Rusko pokračuje v pravidelných raketových útokoch na civilnú infraštruktúru na Ukrajine, pričom mierové rokovania nepriniesli žiadne konkrétne výsledky. V noci na utorok ruské letecké útoky na Ukrajinu zabili dvoch ľudí. Podľa ukrajinských predstaviteľov Rusko odpálilo na Ukrajinu tri rakety a 115 dronov.
