Štátny tajomník Melicher prirovnal Kukuricu k Eiffelovej veži: Tak ako má Paríž svoj symbol, bude mať aj Bratislava

Foto: Facebook/Jaroslav Naď, SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Štátny tajomník prirovnal LED panel na „Kukurici“ k Eiffelovej veži.

Na budove ministerstva obrany, známej ako Kukurica, už svieti veľkoplošný LED panel, ktorý štát vyšiel približne na 400 000 eur. Tému otvoril štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher, člen strany SMER-SD, počas diskusnej relácie, kde obrazovku prirovnal k ikonickej dominante Paríža.

„Obrazovka, ktorá tam je, je niečo ako Eiffelova veža. Nehrajme sa na to, že teraz musíme mať všetko lacné. Musíte do Azerbajdžanu, choďte do iného veľkého štátu, niekde na ministerstvo obrany, uvidíte, ako vás tam pohostia, čím vás tam prekvapia,“ uviedol. Podľa jeho slov sa podobné projekty často stretávajú s kritikou len na začiatku.

„Najprv sa na to nadávalo, ale potom si ľudia bez toho nebudú vedieť predstaviť už tú scenériu,“ dodal. Svoje prirovnanie ešte rozvinul slovami: „Eiffelova veža je krásnym symbolom Paríža. Verím, že Kukurica bude krásnym symbolom Bratislavy. A hlavne tá LED obrazovka.“

Sedemposchodová obrazovka za 400-tisíc eur

LED panel sa tiahne cez sedem poschodí budovy. Podľa rezortu má slúžiť najmä na náborové a reprezentačné účely, teda na prezentáciu ozbrojených síl, štátnych symbolov a komunikáciu počas sviatkov či oficiálnych návštev. Minister obrany Robert Kaliňák projekt obhajoval tým, že išlo o návrh architektov a že obrazovka je súčasťou reprezentatívneho konceptu sídla. „Za minulý rok sme ušetrili cez 100 miliónov – platy sme zvyšovali a do výzbroje sme tiež investovali,“ uviedol.

Projekt vyvolal aj reakcie opozície. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď označil LED panel za symbol neprimeraných výdavkov v čase rastúcich cien a ekonomickej neistoty. „Keď pôjdete do obchodu a vykotí vás z cien potravín, spomeňte si na Kaliňákovu LEDku na Kukurici za 400-tisíc eur. Keď si ako živnostník budete platiť horibilné odvody, spomeňte si na Kaliňákovu LEDku na Kukurici za 400-tisíc eur,“ napísal na sociálnej sieti.

