Štát zatočí s novými drogami na trhu: Nový zákon ich zakáže, má ochrániť naše deti a mladistvých

Zakázané látky nachádzajúce sa v syntetických drogách budú ukotvené v novej legislatíve. Látky by po novom mali byť regulované podľa skupín na základe ich chemickej štruktúry. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (obaja Hlas-SD).
Šéf rezortu zdravotníctva priblížil, že nový zákon čoskoro predložia do medzirezortného pripomienkového konania. „V priebehu mesiaca apríl to bude predložené do medzirezortného pripomienkového konania a čo najrýchlejšie predložené na rokovanie vlády a schválené v parlamente. Ja som absolútne presvedčený, že toto získa celospoločenskú a celopolitickú podporu, pretože je to jeden moderný, efektívny nástroj, ktorým máme za cieľ jediné, a síce chrániť naše deti a chrániť mladistvých,“ vyhlásil Šaško.
Problém sa týka aj detí
Minister vnútra pripomenul, že medzi konzumentmi syntetických drog sú často deti vo veku 12 až 13 rokov. Priblížil, že ročne vznikne asi 50 nových derivátov syntetických látok, ktoré legislatíva technicky nezakazuje a štát ich musí pridávať do zoznamu zakázaných látok, čo nie je okamžité. Aktuálne je v zozname približne 900 zakázaných látok.
Do centra slovenského krajského mesta sa však len nedávno vrátil automat, ktorý predtým zhabala polícia. V Banskej Bystrici si tak ľudia opäť môžu kúpiť kontroverzné „suveníry“ so syntetickými látkami, ktoré napodobňujú účinky drog.
Aj napriek zásahu polície a začatému trestnému stíhaniu sa zariadenie objavilo na rovnakom mieste už po niekoľkých dňoch. Prevádzka síce zaviedla kontrolu veku, no otázne zostáva, či je skutočne účinná. Mesto priznáva, že nemá kompetencie zasiahnuť, polícia zatiaľ čaká na výsledky expertízy.
