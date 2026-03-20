Štát zatočí s novými drogami na trhu: Nový zákon ich zakáže, má ochrániť naše deti a mladistvých

Reprofoto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok﻿

Nina Malovcová
TASR
Nová legislatíva má chrániť deti a mladistvých.

Zakázané látky nachádzajúce sa v syntetických drogách budú ukotvené v novej legislatíve. Látky by po novom mali byť regulované podľa skupín na základe ich chemickej štruktúry. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (obaja Hlas-SD).

Šéf rezortu zdravotníctva priblížil, že nový zákon čoskoro predložia do medzirezortného pripomienkového konania. „V priebehu mesiaca apríl to bude predložené do medzirezortného pripomienkového konania a čo najrýchlejšie predložené na rokovanie vlády a schválené v parlamente. Ja som absolútne presvedčený, že toto získa celospoločenskú a celopolitickú podporu, pretože je to jeden moderný, efektívny nástroj, ktorým máme za cieľ jediné, a síce chrániť naše deti a chrániť mladistvých,“ vyhlásil Šaško.

Problém sa týka aj detí

Minister vnútra pripomenul, že medzi konzumentmi syntetických drog sú často deti vo veku 12 až 13 rokov. Priblížil, že ročne vznikne asi 50 nových derivátov syntetických látok, ktoré legislatíva technicky nezakazuje a štát ich musí pridávať do zoznamu zakázaných látok, čo nie je okamžité. Aktuálne je v zozname približne 900 zakázaných látok.

Do centra slovenského krajského mesta sa však len nedávno vrátil automat, ktorý predtým zhabala polícia. V Banskej Bystrici si tak ľudia opäť môžu kúpiť kontroverzné „suveníry“ so syntetickými látkami, ktoré napodobňujú účinky drog.

Aj napriek zásahu polície a začatému trestnému stíhaniu sa zariadenie objavilo na rovnakom mieste už po niekoľkých dňoch. Prevádzka síce zaviedla kontrolu veku, no otázne zostáva, či je skutočne účinná. Mesto priznáva, že nemá kompetencie zasiahnuť, polícia zatiaľ čaká na výsledky expertízy. Viac o celej veci sa dočítate tu.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do centra krajského mesta sa vrátil „pochybný automat". Nedávno ho pritom zhabala polícia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac