Starší manželia vyhrali takmer 11 miliónov eur a ani o tom nevedeli: Na tiket zabudli, toto boli ich výherné čísla

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Michaela Olexová
Výherný tiket im priniesol šťastie v hodnote 13 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 10 965 240 eur.

Že sa zo dňa na deň stali multimilionármi, si pritom staršia dvojica takmer ani nevšimla. Spoločnosť The Lott v tlačovej správe zo 4. septembra oznámila, že výhercovia v ich hre si medzi sebou rozdelia milióny dolárov. Celkovo boli štyri víťazné tikety, no k jednému sa jeho majiteľ neprihlásil.

Keďže dvojica, o ktorej je reč, nebola registrovaná v členskom klube lotérie, The Lott ich nedokázal kontaktovať priamo a musel len čakať, či sa výherca prihlási sám, informoval Unilad.

Tiket zostal doma na chladničke

Našťastie, pár tiket nevyhodil – po celý čas bol pripnutý na chladničke v ich dome, ktorý stojí v honosnej štvrti Brighton v austrálskom Melbourne. Ako neskôr vysvetlili, boli veľmi zaneprázdnení a uprostred chaotického každodenného života naň jednoducho zabudli.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Keď si ho manželka konečne všimla a overila čísla, zostala úplne v šoku. „Je to šialené. Neuveriteľné. Ten tiket po celý čas len tak ležal na našej chladničke,“ povedala prekvapená žena.

Výherné čísla 9, 22, 23, 3, 13, 28 a 32 – s dodatkovým číslom 5 – si vybrali úplne náhodne. Zaškrtávali ich jedno za druhým, bez dlhého rozmýšľania. Žena si však neskôr všimla, že medzi nimi nechýbalo jej šťastné číslo ani časti dátumov významných výročí a narodenín. Práve táto spontánnosť im priniesla najväčšie šťastie v živote.

Výhra je pre manželov podľa vlastných slov symbolickou odmenou za roky tvrdej práce a neustáleho úsilia. Peniaze chcú rozdeliť medzi svoje deti a vnúčatá, aby aj im mohli uľahčiť život. Ukroja si aj kúsok pre seba – plánujú si kúpiť „malý domček“.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šťastie sa usmialo hneď na dvoch hráčov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, tikety ich…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac