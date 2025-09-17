Starší manželia vyhrali takmer 11 miliónov eur a ani o tom nevedeli: Na tiket zabudli, toto boli ich výherné čísla

Že sa zo dňa na deň stali multimilionármi, si pritom staršia dvojica takmer ani nevšimla. Spoločnosť The Lott v tlačovej správe zo 4. septembra oznámila, že výhercovia v ich hre si medzi sebou rozdelia milióny dolárov. Celkovo boli štyri víťazné tikety, no k jednému sa jeho majiteľ neprihlásil.
Keďže dvojica, o ktorej je reč, nebola registrovaná v členskom klube lotérie, The Lott ich nedokázal kontaktovať priamo a musel len čakať, či sa výherca prihlási sám, informoval Unilad.
Tiket zostal doma na chladničke
Našťastie, pár tiket nevyhodil – po celý čas bol pripnutý na chladničke v ich dome, ktorý stojí v honosnej štvrti Brighton v austrálskom Melbourne. Ako neskôr vysvetlili, boli veľmi zaneprázdnení a uprostred chaotického každodenného života naň jednoducho zabudli.
Keď si ho manželka konečne všimla a overila čísla, zostala úplne v šoku. „Je to šialené. Neuveriteľné. Ten tiket po celý čas len tak ležal na našej chladničke,“ povedala prekvapená žena.
Výherné čísla 9, 22, 23, 3, 13, 28 a 32 – s dodatkovým číslom 5 – si vybrali úplne náhodne. Zaškrtávali ich jedno za druhým, bez dlhého rozmýšľania. Žena si však neskôr všimla, že medzi nimi nechýbalo jej šťastné číslo ani časti dátumov významných výročí a narodenín. Práve táto spontánnosť im priniesla najväčšie šťastie v živote.
Výhra je pre manželov podľa vlastných slov symbolickou odmenou za roky tvrdej práce a neustáleho úsilia. Peniaze chcú rozdeliť medzi svoje deti a vnúčatá, aby aj im mohli uľahčiť život. Ukroja si aj kúsok pre seba – plánujú si kúpiť „malý domček“.
