Šťastie sa usmialo hneď na dvoch hráčov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, tikety ich nestáli ani 10 eur

Stačilo niekoľko čísel na papieriku a obyčajný večer sa zmenil na veľký deň. Nedeľné žrebovanie v hre LOTO 5 z 35 prinieslo radosť hneď dvom Slovákom. Obaja uhádli správnu kombináciu a každý z nich získava výhru v hodnote 18 348,29 eura.
O šťastnej dvojici informoval na svojom webe TIPOS, podľa ktorého jackpot padol v nedeľu 14. septembra.
Tikety priniesli šťastie v dvoch krajoch
Prvý výherca podal stávku v Trnavskom kraji. Na tikete vyplnil osem stĺpcov, pridal hru JOKER a rozhodol sa hrať v dvoch žrebovaniach. Zaplatil 9 eur a práve v prvom z nich mu kombinácia 3, 12, 17, 27 a 34 priniesla šťastie.
Druhý šťastlivec sa rozhodol skúsiť šťastie priamo v deň žrebovania. Tiket podal v Banskobystrickom kraji, vyplnil sedem polí, pridal si JOKER a zaplatil 4 eurá. Aj jeho čísla sa ukázali ako výherné.
Malé loto je hra s veľkou šancou
Číselná lotéria LOTO 5 z 35 už tento rok potešila 64 výhercov v prvom poradí. Stávka pritom stojí len 0,50 eura a pravdepodobnosť výhry je jedna ku 324 000. Žrebovanie prebieha pravidelne trikrát do týždňa, vždy v stredu, piatok a nedeľu.
