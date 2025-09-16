Šťastie sa usmialo hneď na dvoch hráčov: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, tikety ich nestáli ani 10 eur

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Malé loto rozdalo radosť, dvaja hráči si rozdelia viac než 36-tisíc eur.

Stačilo niekoľko čísel na papieriku a obyčajný večer sa zmenil na veľký deň. Nedeľné žrebovanie v hre LOTO 5 z 35 prinieslo radosť hneď dvom Slovákom. Obaja uhádli správnu kombináciu a každý z nich získava výhru v hodnote 18 348,29 eura.

O šťastnej dvojici informoval na svojom webe TIPOS, podľa ktorého jackpot padol v nedeľu 14. septembra.

Tikety priniesli šťastie v dvoch krajoch

Prvý výherca podal stávku v Trnavskom kraji. Na tikete vyplnil osem stĺpcov, pridal hru JOKER a rozhodol sa hrať v dvoch žrebovaniach. Zaplatil 9 eur a práve v prvom z nich mu kombinácia 3, 12, 17, 27 a 34 priniesla šťastie.

Druhý šťastlivec sa rozhodol skúsiť šťastie priamo v deň žrebovania. Tiket podal v Banskobystrickom kraji, vyplnil sedem polí, pridal si JOKER a zaplatil 4 eurá. Aj jeho čísla sa ukázali ako výherné.

Ilustračná foto: Pexels

Malé loto je hra s veľkou šancou

Číselná lotéria LOTO 5 z 35 už tento rok potešila 64 výhercov v prvom poradí. Stávka pritom stojí len 0,50 eura a pravdepodobnosť výhry je jedna ku 324 000. Žrebovanie prebieha pravidelne trikrát do týždňa, vždy v stredu, piatok a nedeľu.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší incident v Poľsku: Bezpečnostné zložky zneškodnili dron lietajúci nad vládnymi budovami vo Varšave

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac