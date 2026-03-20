Pulty zahlcuje nový fenomén, potravinári už nevedia, čo robiť. Ak štát nezasiahne, bude to nezvratné

Slovenské potravinárstvo je v stave systémového zlyhania podmienok na domácom trhu. Nadnárodný tlak a rastúce náklady vedú k postupnému vytláčaniu slovenskej výroby z pultov obchodov. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) na svojom valnom zhromaždení vyjadril znepokojenie nad súčasnou situáciou v sektore, kde náklady rastú, kompenzácie meškajú a obchodné prostredie je podľa jeho vyjadrenia neférové.
„Slovenskí výrobcovia strácajú konkurencieschopnosť nie pre nedostatok kvality, ale pre nastavenie trhového prostredia v krajine. Ak štát nezareaguje, domáce potraviny budú na trhu miznúť čoraz rýchlejšie,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.
Rastie dovoz a nekalé praktiky
V roku 2025 sa dovoz pekárskych výrobkov na Slovensko medziročne zvýšil o 7 %. SZPCC upozorňuje na problém vysokých obchodných prirážok a nekalých praktík, ktoré poškodzujú domácich výrobcov a neraz uprednostňujú lacnejší zahraničný tovar. Podľa Lapšanského nejde o voľný trh, ale o deformovaný systém, ktorý ohrozuje domácu výrobu, zamestnanosť a kvalitu potravín.
Slovensko sa tak mení z výrobnej krajiny na distribučný trh, s dôsledkom straty pridanej hodnoty a odlivom financií za hranice. Zároveň rastie tlak zahraničných kapitálov na nákupy oslabených domácich podnikov, čo ohrozuje potravinovú bezpečnosť krajiny. SZPCC vyzýva vládu na prijatie konkrétnych opatrení, vrátane vytvorenia národnej stratégie podpory slovenských potravín, zavedenia funkčného kompenzačného mechanizmu pre spracovateľov a dôslednej kontroly proti nekalým obchodným praktikám.
Priority a výzva do budúcnosti
Medzi prioritami zväzu sú tiež zvýšenie podielu slovenských výrobkov na trhu a verejnom stravovaní, zastavenie nekalých praktík, zlepšenie konkurencieschopnosti znížením nákladov, ochrana výrobných kapacít pred útlmom a podpora investícií a inovácií v sektore. Milan Lapšanský zdôraznil, že slovenskí výrobcovia sú pripravení investovať a inovovať, no potrebujú férové podmienky na trhu európskeho priestoru s podporou štátu.
„Rozhodnutia, ktoré spravíme dnes, ovplyvnia budúcnosť nášho vlastného chleba na slovenskom trhu,“ uzavrel. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje viac ako 520 členov zo všetkých regiónov Slovenska, ktorí zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov a denne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov a cestovín v krajine.
