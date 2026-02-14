Sťahujú ich z predaja: Ak máte doma tieto vajcia, nejedzte ich. Na farme potvrdili vtáčiu chrípku

Vajcia patria medzi najčastejšie potraviny v slovenských domácnostiach a pre mnohých sú základom každodenných raňajok. Praženica, volské oko či vajíčko namäkko sú pre množstvo rodín samozrejmosťou. Niektoré domácnosti sú dokonca ochotné chovať vlastné sliepky, aby mali domáce vajíčka, aj keď to znamená každé ráno počúvať kikiríkanie kohúta.
Iní sa rozhodnú pre pohodlnejší spôsob a kupujú si ich v obchodných reťazcoch. Práve pre túto skupinu je aktuálne upozornenie mimoriadne dôležité. Obchodný reťazec Billa informoval o stiahnutí produktu Ovogal vajcia voľný výbeh 10 M L z predaja. Dôvodom je dodávka vajec z farmy, na ktorej bola potvrdená aviárna influenza, teda vtáčia chrípka.
Ktorého výrobku sa stiahnutie týka
Z predaja sa sťahuje výrobok Ovogal vajcia voľný výbeh 10 M L s EAN kódom 8588001691240. Opatrenie sa vzťahuje na balenia s dátumom minimálnej trvanlivosti 14.02.2026, 17.02.2026, 18.02.2026, 21.02.2026, 22.02.2026, 24.02.2026, 26.02.2026 a 28.02.2026. Dodávateľom je OVOGAL FARM, družstvo. Vajcia boli do predaja dodané z farmy, na ktorej bola potvrdená nákaza vtáčou chrípkou.
Zákazníci ich môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni
Reťazec vyzval zákazníčky a zákazníkov, ktorí si uvedený produkt zakúpili, aby ho neodkladne priniesli späť do ktorejkoľvek predajne Billa. Spoločnosť sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnila a poďakovala za pochopenie. Preventívne stiahnutie má zabrániť tomu, aby sa výrobok z potenciálne rizikovej farmy dostal do ďalšej spotreby.
Nahlásiť chybu v článku