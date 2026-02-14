Sťahujú ich z predaja: Ak máte doma tieto vajcia, nejedzte ich. Na farme potvrdili vtáčiu chrípku

Ilustračná foto: Billa

Nina Malovcová
Takmer každá domácnosť ich má v chladničke, teraz ich obchod sťahuje z predaja.

Vajcia patria medzi najčastejšie potraviny v slovenských domácnostiach a pre mnohých sú základom každodenných raňajok. Praženica, volské oko či vajíčko namäkko sú pre množstvo rodín samozrejmosťou. Niektoré domácnosti sú dokonca ochotné chovať vlastné sliepky, aby mali domáce vajíčka, aj keď to znamená každé ráno počúvať kikiríkanie kohúta.

Iní sa rozhodnú pre pohodlnejší spôsob a kupujú si ich v obchodných reťazcoch. Práve pre túto skupinu je aktuálne upozornenie mimoriadne dôležité. Obchodný reťazec Billa informoval o stiahnutí produktu Ovogal vajcia voľný výbeh 10 M L z predaja. Dôvodom je dodávka vajec z farmy, na ktorej bola potvrdená aviárna influenza, teda vtáčia chrípka.

Ktorého výrobku sa stiahnutie týka

Z predaja sa sťahuje výrobok Ovogal vajcia voľný výbeh 10 M L s EAN kódom 8588001691240. Opatrenie sa vzťahuje na balenia s dátumom minimálnej trvanlivosti 14.02.2026, 17.02.2026, 18.02.2026, 21.02.2026, 22.02.2026, 24.02.2026, 26.02.2026 a 28.02.2026. Dodávateľom je OVOGAL FARM, družstvo. Vajcia boli do predaja dodané z farmy, na ktorej bola potvrdená nákaza vtáčou chrípkou.

Foto: BILLA

Zákazníci ich môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni

Reťazec vyzval zákazníčky a zákazníkov, ktorí si uvedený produkt zakúpili, aby ho neodkladne priniesli späť do ktorejkoľvek predajne Billa. Spoločnosť sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnila a poďakovala za pochopenie. Preventívne stiahnutie má zabrániť tomu, aby sa výrobok z potenciálne rizikovej farmy dostal do ďalšej spotreby.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac