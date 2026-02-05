Na farme na juhu Slovenska zabíja vtáčia chrípka: Uhynuli tisíce zvierat, platia prísne opatrenia

Slovensko ešte stále veľmi živo spomína na nákazu slintačky a krívačky spred roka, keď boli viaceré farmy úplne depopulizované. Dnes sa situácia opakuje, hoci s iným ochorením.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR potvrdila vtáčiu chrípku na farme Čalovec v okrese Komárno, píšu TVNoviny. Situácia je mimoriadne vážna a o život už prišli stovky zvierat. Iba počas jedného dňa uhynulo 400 kusov moriek, farma už celkovo prišla o 7000 kusov hydiny.
Situácia je vážna
Predtým sa na farme nachádzalo 36-tisíc kusov zvierat. Na mieste aktuálne platia prísne opatrenia a v piatok sa má začať s likvidáciou hydiny. „Počas štvrtka 5. 2. 2026 je presúvaná technika spolu s depopulačnou jednotkou zo ŠVPS SR do ohniska. Začiatok depopulácie farmy je plánovaný na 6. 2. 2026, odhaduje sa, že depopulačné práce budú ukončené v priebehu 2 – 3 dní,“ uviedli pre TVNoviny veterinári.
Okolo ohniska je vytvorené ochranné pásmo v okruhu 3 a 10 kilometrov. Ľudia v tomto okruhu si musia kontrolovať zvieratá a dodržiavať opatrenia.
