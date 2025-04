Stačiť vám bude 40 eur: Toto je obľúbená destinácia Slovákov na párdňový oddych. Za menej ako 2 hodiny ste pri mori

Tohtoročný máj začne pre Slovákov veľmi dobre a hneď na jeho začiatku nás čakajú dva predĺžené víkendy. Prvý aj ôsmy máj totiž vychádzajú na štvrtok. Ako sa ukazuje, Slováci sa chopili príležitosti a vyberú sa na množstvo spontánnych výletov či víkendových pobytov.

„Podľa rezervačných údajov na predĺžený víkend vedie rebríček najobľúbenejších destinácií zo Slovenska jednoznačne Taliansko, ktoré tvorí až 46 % všetkých medzinárodných rezervácií. Za nárastom sú popri letoch do Ríma najmä nové priame linky Ryanairu z Bratislavy do Milána-Malpensy a Bari, vďaka ktorým sa Taliansko ešte viac priblížilo slovenským dovolenkárom,“ informuje Ryanair v tlačovej správe.

Nové linky

Veľmi silný záujem je však aj o Grécko či o Maltu. Do popredia sa dostávajú aj menej tradičné destinácie a našinci čoraz viac objavujú pobrežie Baltského mora, napríklad poľský Gdansk. „Nezabudnuteľnú dovolenku pri mori si Slováci môžu dopriať aj v Chorvátsku, ktoré patrí medzi stálice. Obľúbená linka Ryanairu do Zadaru je tento rok dostupná nielen z Bratislavy, ale aj z Košíc,“ dodáva Ryanair, ktorý na Slovensku počas letnej sezóny zvýši svoju kapacitu o 25 percent.

Skúsili sme to aj my a do vyhľadávača sme zadali lety z Bratislavy do Gdanska. Ako sa ukázalo, lety priamo počas predĺženého víkendu, teda od štvrtka (8. 5.) do soboty (10. 5.) nie sú veľmi výhodné a spiatočná cesta vyjde jednu osobu na vyše 153 eur.

Ak však spravíte kompromis, do Poľska odletíte už 6. mája a vrátite sa 13. mája, takáto cesta vás vyjde len na slušných 40 eur a máte v tom zahrnutý aj predĺžený víkend. Čoskoro navyše pribudnú aj nové linky do Bari, Gdanska, Milána-Malpensy, Skiathosu a Zadaru. Iba z Bratislavy spoločnosť aktuálne prevádzkuje 24 liniek.