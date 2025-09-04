Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Prihlásiť sa môžete cez NCZI

Spustili registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Termíny sa začnú prideľovať koncom septembra.
TASR o tom informovala špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová.
Správu budeme aktualizovať.
