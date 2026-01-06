Správa CIA: Madura by mohli nahradiť jeho najbližší spojenci. Udržia stabilitu v krajine

Foto: U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons / SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Prečo sa Trump rozhodol podporiť radšej viceprezidentku Rodríguezovú namiesto líderky venezuelskej opozície?

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa dvoch zdrojov denníka Wall Street Journal (WSJ) dospela k záveru, že pokiaľ by venezuelský prezident Nicolás Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci vrátane viceprezidentky Delcy Rodríguezovej. O svojich záveroch CIA informovala i amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Správa CIA má byť podľa zdrojov WSJ jedným z dôvodov, prečo sa Trump rozhodol podporiť radšej viceprezidentku Rodríguezovú namiesto líderky venezuelskej opozície a laureátky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej.

„Prezident Trump je pravidelne informovaný o dynamike domácej politiky po celom svete. Prezident a jeho tím pre národnú bezpečnosť robia realistické rozhodnutia, aby konečne zabezpečili, že Venezuela bude v súlade so záujmami Spojených štátov a stane sa lepšou krajinou pre venezuelský ľud,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na žiadosť o komentár od agentúry Reuters.

Líderka opozície sa plánuje vrátiť do vlasti čo najskôr

Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová vyhlásila, že sa plánuje do vlasti vrátiť čo najskôr. Kritizovala zároveň dočasnú prezidentku krajiny Delcy Rodríguezovú, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Plánujem sa vrátiť do Venezuely čo najskôr,“ uviedla Machadová z neznámeho miesta v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym v televízii Fox News. Machadová vycestovala z Venezuely minulý mesiac, aby si v Nórsku prebrala Nobelovu cenu za mier a do vlasti sa odvtedy nevrátila.

Líderka venezuelskej opozície zároveň otvorene kritizovala dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorá je podľa nej „jednou z hlavných architektov mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s drogami“ vo Venezuele.

