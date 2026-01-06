Správa CIA: Madura by mohli nahradiť jeho najbližší spojenci. Udržia stabilitu v krajine

Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa dvoch zdrojov denníka Wall Street Journal (WSJ) dospela k záveru, že pokiaľ by venezuelský prezident Nicolás Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci vrátane viceprezidentky Delcy Rodríguezovej. O svojich záveroch CIA informovala i amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Správa CIA má byť podľa zdrojov WSJ jedným z dôvodov, prečo sa Trump rozhodol podporiť radšej viceprezidentku Rodríguezovú namiesto líderky venezuelskej opozície a laureátky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej.
„Prezident Trump je pravidelne informovaný o dynamike domácej politiky po celom svete. Prezident a jeho tím pre národnú bezpečnosť robia realistické rozhodnutia, aby konečne zabezpečili, že Venezuela bude v súlade so záujmami Spojených štátov a stane sa lepšou krajinou pre venezuelský ľud,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na žiadosť o komentár od agentúry Reuters.
Líderka opozície sa plánuje vrátiť do vlasti čo najskôr
Líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová vyhlásila, že sa plánuje do vlasti vrátiť čo najskôr. Kritizovala zároveň dočasnú prezidentku krajiny Delcy Rodríguezovú, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Plánujem sa vrátiť do Venezuely čo najskôr,“ uviedla Machadová z neznámeho miesta v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym v televízii Fox News. Machadová vycestovala z Venezuely minulý mesiac, aby si v Nórsku prebrala Nobelovu cenu za mier a do vlasti sa odvtedy nevrátila.
Líderka venezuelskej opozície zároveň otvorene kritizovala dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorá je podľa nej „jednou z hlavných architektov mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s drogami“ vo Venezuele.
